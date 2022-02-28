"Утилизация личного состава русской армии". Матери плачут – Арестович

На горячую линию для родственников русских солдат, убитых или взятых в плен во время войны Российской Федерации против Украины, за двое суток поступило около ста тысяч звонков. Об этом внештатный советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович сообщил в эфире русскоязычного телеканала "Настоящее время", передает корреспондент Укринформа.

Арестович заявил, что Россия плохо представляет ситуацию в Украине. «Путин объявил денацификацию, а реально происходит утилизация личного состава российской армии и росгвардии… Мы специально создали горячую линию для того, чтобы можно было получить данные о погибших сыновьях, родственниках. На эту линию поступило уже около ста тысяч звонков за двое суток», – сообщил Арестович.

Он призвал родственников российских военнослужащих обращаться на горячую линию, чтобы быть информированными о ситуации. Внештатный советник ОПУ также заверил, что там круглосуточно работает группа украинских психологов.

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