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Украинская делегация начала третий раунд переговоров с Российской Федерацией

17:24, 28 фев 2022
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Украинская делегация в районе украинско-белорусской границы участвует в переговорах с представителями Российской Федерации.

Украину на переговорах представляют:

  1. замглавы МИД Николай Точицкий,
  2. министр обороны Алексей Резников,
  3. советник главы Офиса президента Михаил Подоляк,
  4. глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия,
  5. народный депутат Рустем Умеров,
  6. первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

В делегацию России входят:

  1. помощник президента РФ Владимир Мединский,
  2. заместитель министра обороны,
    замминистра иностранных дел Андрей Руденко,
  3. глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий,
  4. посол России в Беларуси Борис Грызлов.

Ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины. В 16:50 начался третий раунд переговоров.

С целью еще более оперативной коммуникации в соцсети Twitter был запущен личный аккаунт советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка. Подписывайтесь:
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Подчеркиваем: только этот аккаунт Михаила Подоляка является официальным.

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