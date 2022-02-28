Украинская делегация начала третий раунд переговоров с Российской Федерацией

Украинская делегация в районе украинско-белорусской границы участвует в переговорах с представителями Российской Федерации.

Украину на переговорах представляют:

замглавы МИД Николай Точицкий, министр обороны Алексей Резников, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, народный депутат Рустем Умеров, первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

В делегацию России входят:

помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра обороны,

замминистра иностранных дел Андрей Руденко, глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, посол России в Беларуси Борис Грызлов.

Ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины. В 16:50 начался третий раунд переговоров.

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