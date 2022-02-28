Украинская делегация начала третий раунд переговоров с Российской Федерацией

Украинская делегация в районе украинско-белорусской границы участвует в переговорах с представителями Российской Федерации.
Украину на переговорах представляют:
- замглавы МИД Николай Точицкий,
- министр обороны Алексей Резников,
- советник главы Офиса президента Михаил Подоляк,
- глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия,
- народный депутат Рустем Умеров,
- первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.
В делегацию России входят:
- помощник президента РФ Владимир Мединский,
- заместитель министра обороны,
замминистра иностранных дел Андрей Руденко,
- глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий,
- посол России в Беларуси Борис Грызлов.
Ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины. В 16:50 начался третий раунд переговоров.
С целью еще более оперативной коммуникации в соцсети Twitter был запущен личный аккаунт советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка. Подписывайтесь:
https://twitter.com/Podolyak_M
Подчеркиваем: только этот аккаунт Михаила Подоляка является официальным.
Внимание! В связи с не всегда уверенным интернетом некоторые новости нашего сайта могут выходить без иллюстраций – только в текстовом варианте. Мы пользуемся только проверенной информацией и пишем правду о событиях в Украине и мире.