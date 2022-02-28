Банковские карты будут приниматься для оплаты в торговых сетях и на заправках

Нацбанк призвал операторов торговых сетей и заправочных станций быть более патриотичными в непростое время и не блокировать оплату банковскими картами.

Национальный банк обратился к торговым сетям и заправочным станциям с призывом не допускать никаких отказов в принятии безналичной оплаты.

Об этом глава НБУ Кирилл Шевченко написал в Facebook.

Он подчеркнул, что регулятор "прилагал, прилагает и будет прилагать все усилия для того чтобы система электронных платежей работала в обычном режиме, без всяких перебоев".

Шевченко призывает операторов торговых сетей и заправочных станций не допускать никаких отказов в принятии безналичной оплаты.

"Своими необоснованными отказами вы подвергаете всех, и в первую очередь населения, дополнительной опасности, поскольку и пользование наличными, и инкассация, которая неразрывно связана с оборотом наличности, в условиях военного положения является дополнительным и никоим образом не оправданным риском", - пишет он.

Банковская система, сообщает глава регулятора, продолжает обеспечивать все необходимые инфраструктурные и технологические решения для использования POS-терминалов для осуществления оплат.

Читайте также: Сотрудничество между Укрзализныцей и РЖД полностью прекращено

"Не принимать платежные карты сейчас – это, по меньшей мере, непатриотический шаг, которому нет никакого оправдания. Особенно сегодня, когда Украина демонстрирует миру беспрецедентный пример героизма, мужества и единства перед лицом зла", – резюмирует Шевченко.

Источник: Экономическая правда