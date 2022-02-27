Потери России за три дня войны с Украиной

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр обнародовала цифры потерь российской армии за три дня по данным ведомства:

* самолеты - 27,

* вертолеты - 26,

* танки - 146,

* боевые бронемашины - 706,

* пушек - 49,

* ЗРК БУК - ,

* Град - 4,

* автомобильная техника - 3,

* цистерны с топливом - 60,

* БПЛА - 2,

* катера - 2,

* личный состав - 4300 (уточняется)

Маляр уточнила: "Информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя. Кроме того, информацию мы можем получить только по завершению боя, а бои бывают крайне продолжительны во времени. Поступления данных могут произойти в следующем. дня, а иногда и через день. Кроме того, если бой продолжался ночью, и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить в какие сутки произошли те или иные потери".

При этом Россия показала абсолютно минимальные потери.