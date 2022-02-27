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Политика / Война / Россия

Потери России за три дня войны с Украиной

21:49, 27 фев 2022
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Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр обнародовала цифры потерь российской армии за три дня по данным ведомства:
* самолеты - 27,
* вертолеты - 26,
* танки - 146,
* боевые бронемашины - 706,
* пушек - 49,
* ЗРК БУК - ,
* Град - 4,
* автомобильная техника - 3,
* цистерны с топливом - 60,
* БПЛА - 2,
* катера - 2,
* личный состав - 4300 (уточняется)

Маляр уточнила: "Информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя. Кроме того, информацию мы можем получить только по завершению боя, а бои бывают крайне продолжительны во времени. Поступления данных могут произойти в следующем. дня, а иногда и через день. Кроме того, если бой продолжался ночью, и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить в какие сутки произошли те или иные потери".

При этом Россия показала абсолютно минимальные потери.


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