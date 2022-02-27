Что происходит на фронтах боёв с российскими оккупантами

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию на сегодняшний день.
- С 00:00 27 февраля российские российские войска нанесли 5 авиационных и 16 ракетных ударов.
- Центром концентрации оккупационных войск стала Республика Беларусь. К аэродрому Мачулищи переброшены 10 вертолетов, а также 2 самолета Ан-124 воздушно-космических сил. К аэродрому Барановичи – четыре истребителя-бомбардировщика Су-34.
- Перегруппировав войска, противник проводит наступательные действия в направлении Киева. Командующим обороны Киева является генерал-полковник Александр Сырский, комендантом обороны города – Герой Украины, полковник Сергей Собко.
- Враг продолжает совершать военные преступления, совершая обстрелы мирных украинских городов Харьков и Балаклеи.
- Идет отчаянная оборона города Херсона.
- Группировка Черноморского флота ВС РФ выведена из морских баз с заданием поражающих надводные силы ВМС Украины.
- Противник предпринимал попытки высадки морского десанта в районе Черноморска. Вражеский десант уничтожен. Подразделения Тихоокеанского флота ВС РФ также вовлечены в ведение боевых действий.