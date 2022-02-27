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Политика / Война

Что происходит на фронтах боёв с российскими оккупантами

19:54, 27 фев 2022
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Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию на сегодняшний день.

  • С 00:00 27 февраля российские российские войска нанесли 5 авиационных и 16 ракетных ударов.
  • Центром концентрации оккупационных войск стала Республика Беларусь. К аэродрому Мачулищи переброшены 10 вертолетов, а также 2 самолета Ан-124 воздушно-космических сил. К аэродрому Барановичи – четыре истребителя-бомбардировщика Су-34.
  • Перегруппировав войска, противник проводит наступательные действия в направлении Киева. Командующим обороны Киева является генерал-полковник Александр Сырский, комендантом обороны города – Герой Украины, полковник Сергей Собко.
  • Враг продолжает совершать военные преступления, совершая обстрелы мирных украинских городов Харьков и Балаклеи.
  • Идет отчаянная оборона города Херсона.
  • Группировка Черноморского флота ВС РФ выведена из морских баз с заданием поражающих надводные силы ВМС Украины.
  • Противник предпринимал попытки высадки морского десанта в районе Черноморска. Вражеский десант уничтожен. Подразделения Тихоокеанского флота ВС РФ также вовлечены в ведение боевых действий.


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