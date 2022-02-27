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Вандализм мирового масштаба: российские оккупанты уничтожили легендарную Мрію"

17:53, 27 фев 2022
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Укоборонпром сделал официальное заявление об уничтожении крупнейшего самолета в мире – "Мрия".

"Российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации – легендарный Ан-225 «Мрія». Это произошло на аэродроме «Антонов» в Гостомеле под Киевом, где находился самолет. Его восстановление будет стоить более 3 млрд долларов и потребует длительного времени. Украина приложит все усилия, чтобы эти работы оплатило государство-агрессор.

Россия поразила «Мрію», как символ возможностей украинской авиации. Ан-225 «Мрія» - авиационный гигант, на счету которого рекорды по перевозке максимального коммерческого груза и самого длинного и тяжелого в истории авиации моногруза, грузоподъемности. К сожалению, сегодня эти опции утрачены.

Но они обязательно будут возобновлены. Оккупанты разрушили самолет, но не смогут разрушить нашу общую мечту. Она обязательно возродится. По ориентировочным подсчетам на это понадобится более 3 млрд долларов и более 5 лет. Наша задача сделать так, чтобы эти расходы покрыла именно Российская Федерация, нанесшая умышленный ущерб украинской авиации и сектору грузовых авиационных перевозок.

Россия уничтожила нашу «Мрію», но мечту о свободной от оккупанта Украине уничтожить невозможно. Мы будем бороться за нашу землю и дом до победного конца. И после победы обязательно, слышите, обязательно достроим нашу новую «Мрію», которая много лет ждет этого в безопасном месте. Все будет Украина!», - заявил генеральный директор ДК «Укроборонпром» Юрий Гусев.

На момент вторжения АН-225 "Мрия" находилась на ремонте в аэропорту Гостомель, поэтому не успела вылететь из Украины.


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