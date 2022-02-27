России отказали в участии в Евровидении-2022

Россия не будет в этом году принимать участие в Евровидении. И это не их собственное решение, а Организационного комитета, который отказал стране, развязавшей войну в Украине в участии в песенном конкурсе.

Организаторы "Евровидения - 2022" выпустили официальное заявление: в этом году Россия не будет принимать участие в песенном конкурсе.

На фоне вторжения армии РФ в Украину организаторы престижного европейского песенного конкурса решили отказать представителям России в участии в "Евровидении - 2022". Европейский вещательный союз (EBU) призвал полностью исключить Россию из числа участников "Евровидения". До этого соорганизатор конкурса телекомпания Avrotos выступила в поддержку Украины с призывом пересмотреть решение не принимать в расчет политику.

«Решение связано с обеспокоенностью тем, что, в свете беспрецедентного кризиса в Украине, участие России в конкурсе в этом году может отразиться на его репутации. Перед принятием этого решения ЕВС провел консультации со всеми своими участниками», - говорится в сообщении.

"Действия России больше не связаны с политикой; то, что мы наблюдаем сегодня, является серьезным нарушением универсальных ценностей, таких как суверенитет и права человека", - сказал генеральный директор Avrotos Эрик ван Стаде.

Источник: Диалог.UA