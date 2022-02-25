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Коротко о важном: потери с обеих сторон, реакция мирового сообщества, Украина сражается

18:46, 25 фев 2022
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Коротко о важном: потери с обеих сторон, реакция мирового сообщества, Украина сражается

Событий много, и они очень разные. Если коротко, получается вот такая общая картина второго дня войны.

• Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины: у российских войск сегодня рекорд по количеству потерь, убито более одной тысячи военных. Такого количества потерь военнослужащих за время боевых действий Россия не имела за все время своего существования ни в одном вооруженном конфликте, который начинала. "Русские матери отправляют своих сыновей на верную смерть, потому что Вооруженные силы Украины стойко держат оборону и будут защищать свою землю от оккупанта", - говорят в ВСУ.
• По последним данным украинской стороны, погибли более 130 украинских военных и более 300 пострадали.
• Российская сторона о потерях не сообщала. Великобритания заявила, что Россия потеряла 450 военных.
• Минобороны России: более 150 украинских военных сдались, уничтожены 18 танков и 118 объектов украинской инфраструктуры, установлен контроль над Чернобыльской АЭС.
• Несколько часов назад Киев заявил о российских диверсантах на севере Киева, в тех районах города звучала стрельба.
• Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине.
• Рано утром в Киеве были слышны мощные взрывы, Зеленский заявил о ночном обстреле жилых кварталов.
• Российская сторона отрицает удары по гражданской инфраструктуре. В Минобороны России объяснили ночной взрыв над Киевом ошибочным ударом украинской ПВО по своему истребителю.
• Япония усилила санкции против России, Грузия решила не вводить санкции против России.
• ЕС готовится усилить санкции против России.
• Россия подготовила ответный пакет санкций для Запада.
• «Талибан» призвал Россию и Украину перейти к мирному диалогу.
• УЕФА перенес финал Лиги Чемпионов из Петербурга в Париж.
• Российский паблик Mash со ссылкой на источник в МО оккупантов сообщает, что спецназу РФ дан особый приказ не допустить бегства из Украины бывшего и.о. Президента Украины Турчинова. По словам источника, его планируется показательно судить за «военные преступления» и «развязывание войны» на Донбассе.
• Сумская военная администрация сообщила, что Россия обстреляла город Ахтырка на Сумщине ураганами. Попали в хранилище и детский сад.  Есть погибшие и тяжело раненые.
• Кадыров на выступлении официально заявил, что "самые горячие точки в Украине будут занимать именно чеченские бойцы, бойцы, которые служат на пути Ахмата-Хаджи Кадырова". 
• Лавров выставил условие начала переговоров: украинские войска должны сложить оружие. Спасибо, но мы пока еще держимся.
• Министр финансов ФРГ заявил о "полной блокаде" российских банков и практически прекращении бизнеса с Россией
• Франция заблокирует счета всех россиян, попавших под санкции - Минэкономики Франции. "Наша цель поставить российскую экономику на колени", – министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.
• Михаил Подоляк: "Понятен базовый сценарий спецоперации РФ. Единственная цель – зайти в Киев и уничтожить руководство Украины, лично Владимира Зеленского. Зеленский остается в Киеве, он должен показать, что значит стойкость украинского народа".
• Украинский пилот МиГ-29, за 30 часов одержал 6 воздушных побед над российскими силами: 2хСу-35, 1хСу-27,1хМиГ-29, 2хСу-25.

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