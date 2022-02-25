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Война / Армия / Киев

В Нацгвардии показали, как российские оккупанты обстреливали Гостомель

00:10, 25 фев 2022
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Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины на своей странице в Facebook показала, как начались обстрелы Гостомеля (Киевская область).

"Так начиналась атака на Гостомель. Сегодня около 7:00 утра российская "высокоточная" ракета разорвалась возле гражданского жилого дома в Гостомеле, где живут в том числе дети. Взрывом и обломками в доме повыбивало стекла, чудом никто из гражданских не пострадал. Сохраним для трибунала над российскими военными преступниками".

Российские пропагандисты с пеной в рот доказывают, что их военные стреляют только по военным объектам из высокоточного оружия. Аля эта фотография опровергает это – только чудом бомба не попала в жилой дом.

После тяжелых боев Гостомель находится под контролем ВСУ.

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Ранее министр здравоохранения Украины Ляшко рассказал, что российские захватчики стреляют по больницам, хотя точно знают, что там есть люди.


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