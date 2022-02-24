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Война / Спорт / Футбол / Россия

УЕФА не будет проводить в России финал Лиги чемпионов по футболу

18:00, 24 фев 2022
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Некоторое время назад в СМИ появились новости о том, что УЕФА готова рассмотреть вопрос о переносе финала ЛЧ из Санкт-Петербурга в Лондон или Будапешт. После вторжения российской армии в Украину комитет принял решение.

Сегодня, 24 февраля, исполнительный комитет УЕФА принял решение не проводить финал ЛЧ на территории России, информирует Associated Press. Окончательное решение будет принято в пятницу, 25 февраля, когда исполнительный комитет соберется на внеочередное заседание.

Источник сообщает, что на заседании будет принято решение относительно нового города, который 28 мая примет финал ЛЧ. Само заседание запланировано на 9:00 по европейскому времени.

Источник сообщает, что президент УЕФА не смог стоять в стороне из-за действий Путина.

Сообщество Fans Supporters Europe также обратилось с письмом в УЕФА с просьбой немедленно провести заседание и перенести финал ЛЧ из России в другую страну.

В Украине после того, как Верховная Рада проголосовала за введение в стране военного положения, Премьер-лига приостановила все футбольные матчи на территории Украины.

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В Олимпийском комитете возмущены тем фактом, что Путин нарушил все устоявшиеся традиции, согласно которым на время проведения Олимпиада прекращаются все войны. Представители Паралимпийского комитета уже держат связь с представителями Украины и России, спортсмены которых должны представлять страны на Играх в Пекине. Российские спортсмены будут выступать под флагом ПКР (Паралимпийский комитет РФ).

Источник: Диалог.UA


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