Русские солдатские матери уже плачут: они не знают, где их дети и что с ними

К началу военной операции в Донбассе на границу с Украиной перебросили российских солдат-срочников. Об этом сообщает издание "Агентство" со ссылкой на Комитет солдатских матерей.

Председатель правления организации Ольга Ларкина рассказала изданию, что с начала недели в комитете получили десятки звонков от матерей, которые пожаловались, что их сыновей-призывников срочно отправили к украинской границе, выдав бронежилеты и боевое оружие. Матери пишут в комментариях в группах "ВКонтакте", что их сыновья-солдаты, переброшенные на границу с Украиной, перестали выходить на связь. По словам Ларкиной, молодых людей заставили подписать контракты. У тех, кто отказывается подписывать контракт, отбирают военные билеты и ставят штамп, либо подписывают контракты за них, отметила председатель Комитета солдатских матерей.

Организация располагает сведениями об отправке в Белгородскую область, граничащую с Украиной, солдат из 752-го мотострелкового полка в городе Валуйки, учебной воинской части в Коврове, 3-й мотострелковой дивизии из Богучар, из Наро-Фоминской воинской части и Таманской дивизии.

Среди тех, кого отправляют на границу, даже те военнослужащие срочной службы, которых призвали лишь в декабре 2021 года и которые еще не успели пройти необходимой подготовки.

При этом в Минобороны ранее заявляли, что отправка на войну срочников исключена. По закону их можно направлять в зону боевых действий не ранее, чем через четыре месяца после начала службы в армии.

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По словам заместителя председателя Комитета солдатских матерей России Андрея Курочкина, руководство Кремля совершило очередное военное преступление. Срочников принуждают становиться контрактовиками. Тех, кто не хочет ехать не бессмысленную войну с Украиной, жестоко избивают.

Испуганные русские матери не знают, живы ли их дети.

Как утверждает, Курочкин, с самого утра в Комитет солдатских матерей звонят озабоченные женщины.

Матери российских кафиров спрашивают, где находятся их дети, однако никакой информации о них нет.

Телефоны у срочников отбирают силой.

Переводят на контракт целыми полками, хотя ребята не подавали никаких рапортов, не проявляли инициативы. Есть факты применения физического насилия, избиения тех, кто отказывается становиться контрактником. Дальше полная неизвестность, потому что телефоны отбирают. У нас шквал звонков от испуганных матерей со всей России. Они плачут, не знают, живы ли, здоровы ли их дети,

– отметил Курочкин.

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Крым-реалии



