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Война / Общество

Генеральный штаб ВСУ. Оперативная информация по состоянию на 16:00

15:50, 24 фев 2022
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Генеральный штаб ВСУ. Оперативная информация по состоянию на 16:00

С 5:00 24:02 Вооруженные Силы Украины ведут напряженные боевые действия на направлениях выдвижения противника.

В Черноморской операционной зоне Вооруженные Силы Украины используют беспилотные летательные аппараты Байрактар.
На направлении Рудня (Беларусь) – Выступовичи (Украина) противник пытался пересечь государственную границу силами двух танков, бронетранспортеров и автомобильной техники.
В результате боя враг понес потери: уничтожены 5 бронетранспортеров и автомобиль.
Остановлено наступление танков противника в районе Путивля.
Над Вышгородом сбит вертолет КА-52.
При городах Геническе, Скадовске, Чаплинке ведутся бои.
Сохраняйте спокойствие! Следите за информацией на официальных ресурсах!
Прорыва не допущено! Вместе к Победе!


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