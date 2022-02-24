Генеральный штаб ВСУ. Оперативная информация по состоянию на 16:00

С 5:00 24:02 Вооруженные Силы Украины ведут напряженные боевые действия на направлениях выдвижения противника.

В Черноморской операционной зоне Вооруженные Силы Украины используют беспилотные летательные аппараты Байрактар.

На направлении Рудня (Беларусь) – Выступовичи (Украина) противник пытался пересечь государственную границу силами двух танков, бронетранспортеров и автомобильной техники.

В результате боя враг понес потери: уничтожены 5 бронетранспортеров и автомобиль.

Остановлено наступление танков противника в районе Путивля.

Над Вышгородом сбит вертолет КА-52.

При городах Геническе, Скадовске, Чаплинке ведутся бои.

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