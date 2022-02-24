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Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине

11:23, 24 фев 2022
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Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине

Мир на грани полной катастрофы, потому что сумасшедший кремлёвский "руководитель" открыто и цинично угрожает всем. Мир доигрался в дипломатию и демократию. Вне всякого сомнения, мы все на пороге Третей мировой войны с непредсказуемым течением событий и последствиями.

Путин обратился к миру вот так:
"Кто бы ни попытался помешать нам и создать угрозу для нашей страны, должны знать, что ответ России будет незамедлительным. И  это приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истоприи еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые решения в этой связи - приняты".

Он готов применить ядерное оружие против НАТО и против Западного мира. Украина - только "разогрев". Всё еще впереди. 
А вы, вежливые англосаксы, все еще продолжаете "не раздражать" озверевшего врага высказываниями о том, что не будете принимать участие в конфликте России и Украины?
Вы все еще умиротворяете его?
Вы все еще надеетесь, что, пожертвовав Украиной, сумеете "проскочить между капельками"?
Нет. Не сумеете.  И не надейтесь.
ДумайТЕ!!!
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