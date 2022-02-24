Вторжение России в Украину. Главное на данный момент. Дополняется

Вес всем: без паники! Первое нападение отбито! Счастье возвращено под контроль Украины. Связь работает. Продуктов в магазинах хватает. Потери есть, но пока некритические. ВСУ делает все, чтобы минимизировать вооруженное нападение России на Украину. Итак, сейчас ситуация тяжелая, но управляемая!

15.30

Офис Президента Украины

Государство Украина разорвало дипломатические отношения с Российской Федерацией, которая подло напала на нее в 5 утра 24 февраля. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в офисе Главы государства. Детальніше...

Брифинг главы Офиса президента Подоляка по экономическим вопросам. Ключевое:

1. Предприятия: Все работает в штатном режиме, кроме предприятий, которые атаковала РФ.

2. Банковская система работает в штатном режиме, введены лимиты до 100 тыс на снятие. Были перебои с оплатой картой за товары и услуги, это локальные проявления кибератак.

3. Энергетика: АЭС, ГЭС, работают, там усилена охрана несколько недель назад, сегодня также охрана усилена.

4. Инфраструктура: Большие магистрали работают в штатном режиме, есть некоторая перегрузка в западном направлении. Курсируют поезда в направлениях на запад и в центр, есть эвакуационные поезда из Луганской и Донецкой области. В целом УЗ работает в чрезвычайном режиме. Некоторые поезда на восток отменены.

5. Топливо: Заправки столнулись со спекулятивным спросом, поэтому есть дефицит топлива.

6. Продукты: В крупных сетях супермаркетов складские запасы есть на 15 дней. Ситуация может измениться из-за спекулятивного спроса, но в ближайшее время будут приняты меры.

Украинцы не бегут.

ольших очередей на западных границах Украины нет, об этом сообщает Госпогранслужба Украины. Есть очереди по несколько десятков машин на пунктах пропуска в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию. Больше всего машин ждут пропуска именно в Румынию – в сумме около 250 машин на трех пунктах пропуска.

Инсайдер UA

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Российская военная техника нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях, ранены несколько пограничников - ГНСУ

Наступлению русских войск через государственную границу предшествует артиллерийский обстрел, далее движется военная техника. Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы – пресс-секретарь Андрей Демченко.

"Российская военная техника, в том числе бронированная нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях", - сообщил спикер.

В частности, по его словам, в Черниговской области вражеская техника прошла через пункты пропуска "Сеньковка" и "Гремяч" и на других направлениях.

Также движение колонн произошло через пункт пропуска "Здания" в Харьковской области и на направлении пункта пропуска "Милово" в Луганской области.

Обстрелу подверглись большинство пограничных подразделений и пограничные наряды Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей.

“По имеющейся информации среди пограничников ряд военнослужащих получили ранения. Военнослужащие ГНСУ вместе с Вооруженными силами принимают все меры, чтобы остановить врага”, — добавил Демченко.

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Канцлер Германии Олаф Шольц решительно осудил военное наступление Москвы на Украину. Он призвал Россию немедленно прекратить вооруженную агрессию, сообщает Spiegel.

“Это ужасный день для Украины и темный день для Европы, - сказал Шольц и добавил: Нападение России на Украину является вопиющим нарушением международного права. Ничто не может оправдать это.”

Канцлер сообщил, что Германия поддерживает Украину и ее народ. Он объявил о "тесной координации" в рамках G7, НАТО и ЕС.

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Энергосистема Украины работает стабильно, объекты магистральной сети на текущий момент функционируют без перебоев, их охрана усилена. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"По состоянию на утро 24 февраля 2022 года энергосистема Украины работает в нормальном режиме, частота стабильна - 50 Гц. ОЭС Украины и "остров Бурштынской ТЭС" синхронизированы в единую энергосистему, которая работает автономно в едином блоке регулирования с энергосистемой Молдовы. Фактические объемы резервов для балансировки энергосистемы обеспечиваются на достаточном уровне", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "объекты магистральной сети на данный момент функционируют без перебоев". "НЭК "Укрэнерго" совместно с правоохранительными органами усилило их охрану и приняло дополнительные меры кибербезопасности для защиты ИТ-инфраструктуры Компании", - добавили в НЭК.

Диспетчерские центры НЭК "Укрэнерго" и все другие подразделения Компании, как сообщается, работают в штатном режиме, обеспечивая бесперебойное функционирование энергосистемы Украины и энергоснабжение во всех регионах государства.

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Военные Вооруженных сил Украины отразили город Счастья в Луганской области. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Город Счастья (Луганская область), который был атакован российским агрессором, отвоеван. При попытке нападения уничтожена техника и убито около 50 врагов. Счастье в наших руках!", — говорится в сообщении.

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В Украине сейчас нет значительных перебоев в мобильной связи. Однако из-за большого количества звонков система может быть перегружена.

Об этом заявил советник главы Офиса президента страны Михаил Подоляк во время брифинга.

"У нас в настоящее время нет существенных перебоев с электроснабжением или связью. Все работает, как должно работать. Есть какие-то отдельные перебои, но они связаны прежде всего с перегрузкой сеток, потому что люди немного волнуются, безусловно они друг другу звонят, поэтому у нас есть некоторые технические перебои. Но пока фундаментальных сбоев в энергосистеме или сотовой связи в стране нет", – подчеркнул он.

Также Подоляк отметил, что все магазины снабжены всем необходимым, на заправках достаточно топлива.

"Безусловно, там есть очереди сегодня, потому что опять же панические настроения. Я хочу, чтобы люди немного успокоились", – сказал он.



