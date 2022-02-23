Краткий обзор важных событий: 22-23 февраля 

Плотный поток новостей не иссякает. Они сосредоточены, в основном, на ситуации вокруг Украины. Вот только некоторые из самых важных вечера 22 и дня 22 февраля.

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