Краткий обзор важных событий: 22-23 февраля 

Плотный поток новостей не иссякает. Они сосредоточены, в основном, на ситуации вокруг Украины. Вот только некоторые из самых важных вечера 22 и дня 22 февраля.
- 22 февраля, почти весь состав Высшего совета правосудия (ВСП) Украины добровольно ушел в отставку. Об этом сообщил Михаил Жернаков - председатель правления Фонда DEJURE, который занимается продвижением судебной реформы в Украине, который предположил, что судьи массово ушли в отставку, так как поняли, что им не удастся пройти собеседование Этического совета.
- 22 февраля президент Владимир Зеленский на фоне нарастания российской агрессии провел на Банковой встречу с представителями депутатских фракций и групп Верховной Рады и руководителями государства и силовых структур. Среди представителей фракций был и глава Европейской солидарности Петр Порошенко. Участники обсудили развитие ситуации на государственных границах Украины, а также пути реагирования на риски, возникшие в связи с признанием Россией террористических образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
- Банкам, функционирующим в Украине, 23 февраля разослан план действий Национального банка Украины в случае усиления военной агрессии России. В письме указывается, что банковская система работает в штатном обычном режиме. «Банки с иностранным капиталом остаются в Украине и также функционируют в штатном режиме, как и львиная доля должностных лиц всех уровней, физически находящихся в Украине (за исключением тех, кто планово находится в коротких командировках)», — говорится в письме. Отмечается, что процент находящихся за пределами Украины топ-банкиров не отличается от традиционного, спокойного периода.
- 23 февраля народные депутаты проголосовали за перевод Верховной Рады в режим работы в условиях чрезвычайного положения. Согласно документу, Рада продолжит работу в обычном режиме с учетом следующих особенностей:
- - парламент работает в режиме пленарных заседаний, включая работу в комитетах, временных специальных комиссиях и временных следственных комиссиях, депутатских фракциях и группах;
- - внеочередные пленарные заседания Рады проводятся по предложению согласительного совета депутатских фракций или групп;
- - заседания согласительного совета созываются спикером Верховной рады (первым заместителем или исполняющим обязанности замглавы парламента).
- 23 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об обороте огнестрельного оружия среди гражданских граждан Украины. Соответствующее решение поддержали 274 народных депутата. Законопроект №5708 поддержан с сокращенным сроком подготовки ко второму чтению. Либерализируя с одной стороны оборот гражданского огнестрельного оружия в Украине, закон одновременно усиливает ответственность за его незаконное использование.