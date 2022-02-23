"Поддержать"
Тренды:
Новости
Украинцы останутся на связи даже при отсутствии на телефонных счетах средств
Западные банки опасаются обслуживать покупателей российской нефти
УЕФА не будет проводить в России финал Лиги чемпионов по футболу
Русские солдатские матери уже плачут: они не знают, где их дети и что с ними
Генеральный штаб ВСУ. Оперативная информация по состоянию на 16:00
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Вторжение России в Украину. Главное на данный момент. Дополняется
Путин объявил "специальную операцию" в Донбассе
Украина отключилась от энергосистем России и Беларуси - пока только в тестовом режиме
Краткий обзор важных событий: 22-23 февраля 
Рада одобрила указ Зеленского о введении чрезвычайного положения в Украине
Украина не откажется от Евровидения: стало известно, кто поедет на конкурс
На украинские государственные вебресурсы началась очередная кибератака
Украинцы за сутки на помощь армии собрали более 23 миллионов гривень
"Укрзализныця" из-за российских обстрелов изменила маршрут поезда
Все новости
Политика / Война / Новости

Краткий обзор важных событий: 22-23 февраля 

23:55, 23 фев 2022
154
Версия для печати

Плотный поток новостей не иссякает. Они сосредоточены, в основном, на ситуации вокруг Украины. Вот только некоторые из самых важных вечера 22 и дня 22 февраля. 

  • 22 февраля, почти весь состав Высшего совета правосудия (ВСП) Украины добровольно ушел в отставку. Об этом сообщил Михаил Жернаков - председатель правления Фонда DEJURE, который занимается продвижением судебной реформы в Украине, который предположил, что судьи массово ушли в отставку, так как поняли, что им не удастся пройти собеседование Этического совета. 
  • 22 февраля президент Владимир Зеленский на фоне нарастания российской агрессии провел на Банковой встречу с представителями депутатских фракций и групп Верховной Рады и руководителями государства и силовых структур. Среди представителей фракций был и глава Европейской солидарности Петр Порошенко. Участники обсудили развитие ситуации на государственных границах Украины, а также пути реагирования на риски, возникшие в связи с признанием Россией террористических образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
  • Банкам, функционирующим в Украине, 23 февраля разослан план действий Национального банка Украины в случае усиления военной агрессии России. В письме указывается, что банковская система работает в штатном обычном режиме. «Банки с иностранным капиталом остаются в Украине и также функционируют в штатном режиме, как и львиная доля должностных лиц всех уровней, физически находящихся в Украине (за исключением тех, кто планово находится в коротких командировках)», — говорится в письме. Отмечается, что процент находящихся за пределами Украины топ-банкиров не отличается от традиционного, спокойного периода.
  • 23 февраля народные депутаты проголосовали за перевод Верховной Рады в режим работы в условиях чрезвычайного положения. Согласно документу, Рада продолжит работу в обычном режиме с учетом следующих особенностей:
  • - парламент работает в режиме пленарных заседаний, включая работу в комитетах, временных специальных комиссиях и временных следственных комиссиях, депутатских фракциях и группах;
  • - внеочередные пленарные заседания Рады проводятся по предложению согласительного совета депутатских фракций или групп;
  • - заседания согласительного совета созываются спикером Верховной рады (первым заместителем или исполняющим обязанности замглавы парламента).
  • 23 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об обороте огнестрельного оружия среди гражданских граждан Украины. Соответствующее решение поддержали 274 народных депутата. Законопроект №5708 поддержан с сокращенным сроком подготовки ко второму чтению. Либерализируя с одной стороны оборот гражданского огнестрельного оружия в Украине, закон одновременно усиливает ответственность за его незаконное использование.

Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Общество / Видео
Сегодня, 11:23
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Извержение Тонга: природа беспощаднее политиков, с ней не договоришься
Извержение Тонга: природа беспощаднее политиков, с ней не договоришься
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще