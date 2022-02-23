На украинские государственные вебресурсы началась очередная кибератака

Война идет не только там, где стреляют. 23 февраля примерно в 15:00 началась очередная кибератака в Украине. Но этого можно было ожидать.

Перестали работать сайты Министерства иностранных дел Украины, Верховной Рады, Кабмина.

С трудом работают сайты Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел Украины.

На сайты могла быть проведена DDoS-атака, говорит соучредитель NGO "Ukrainian Cyber ​​Alliance" Андрей Баранович.

"Сайты пытаются открыться, но сильно топят. Чего-то подобного следовало ожидать. Но пока мало информации",- сказал Баранович.

Включены соответствующие фильтры от D-dos-атак, киберспециалисты разбираются и решают проблему.

Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA предупреждала, что 22 февраля может произойти атака на украинские вебресурсы.

Читайте также: Путин начал шантажировать Украину и торговаться в обмен на возобновление отношений

Информацию о возможной атаке нашли на форуме Raidforums. В сообщении писали об аренде серверов для подготовки новых атак на сайты государственного, банковского и оборонного секторов Украины.

Источник: Gazeta.ua