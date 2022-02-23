"Поддержать"
Тренды:
Новости
Рада одобрила указ Зеленского о введении чрезвычайного положения в Украине
Украина не откажется от Евровидения: стало известно, кто поедет на конкурс
На украинские государственные вебресурсы началась очередная кибератака
Украинцы за сутки на помощь армии собрали более 23 миллионов гривень
"Укрзализныця" из-за российских обстрелов изменила маршрут поезда
Швейные машинки для хобби и мини-бизнеса PR
СНБО рекомендует Раде ввести по всей Украине чрезвычайное положение - что это значит
Краткий обзор событий 21-22 февраля
Путин начал шантажировать Украину и торговаться в обмен на восстановление отношений
Верховная Рада включила в повестку дня вопрос выделении ВСУ 50 миллиардов грн
Ушёл из жизни диссидент из Донбасса - Герой Украины Иван Дзюба
Президент Зеленский обратился к украинцам после признания Путиным "ДНР" и "ЛНР"
Бывший премьер Литвы предложил навсегда отказаться от "Северного потока-2"
Путин заявил о признании "независимости ЛНР И ДНР" и перешёл к прямым угрозам
Сбудется ли мечта Путина увидеть "Украину в огне"?
Все новости
Политика / Война / Технологии

На украинские государственные вебресурсы началась очередная кибератака

16:58, 23 фев 2022
121
Версия для печати

На украинские государственные вебресурсы началась очередная кибератака

Война идет не только там, где стреляют. 23 февраля примерно в 15:00 началась очередная кибератака в Украине. Но этого можно было ожидать.

Перестали работать сайты Министерства иностранных дел Украины, Верховной Рады, Кабмина.

С трудом работают сайты Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел Украины.

На сайты могла быть проведена DDoS-атака, говорит соучредитель NGO "Ukrainian Cyber ​​Alliance" Андрей Баранович.

"Сайты пытаются открыться, но сильно топят. Чего-то подобного следовало ожидать. Но пока мало информации",- сказал Баранович.

Включены соответствующие фильтры от D-dos-атак, киберспециалисты разбираются и решают проблему.

Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA предупреждала, что 22 февраля может произойти атака на украинские вебресурсы.

Читайте также: Путин начал шантажировать Украину и торговаться в обмен на возобновление отношений

Информацию о возможной атаке нашли на форуме Raidforums. В сообщении писали об аренде серверов для подготовки новых атак на сайты государственного, банковского и оборонного секторов Украины.

Источник: Gazeta.ua


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Политика / Война / Главные новости / Видео
15-02-2022, 23:26
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Извержение Тонга: природа беспощаднее политиков, с ней не договоришься
Извержение Тонга: природа беспощаднее политиков, с ней не договоришься
Посадят ли сегодня Порошенко: день опасений и ожиданий. Тысячи людей ждут на улице
Посадят ли сегодня Порошенко: день опасений и ожиданий. Тысячи людей ждут на улице
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще