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Общество / Война / Армия

Украинцы за сутки на помощь армии собрали более 23 миллионов гривень

16:36, 23 фев 2022
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За сутки Фонд компетентной помощи армии  "Повернись живым" собрал средств больше, чем за весь прошлый год! Цифра равна 23 502 580,36 грн.

Об этом сообщил региональный координатор Гражданской сети "ОПОРА" Тарас Чмут в Фейсбуке.

"Мы получили 18 510 транзакций только на благотворительные счета! Такого никогда не было в истории Фонда!
Тысячи украинцев и небезразличных со всего мира объединяются вокруг желания остановить главного мирового террориста современности. И мы это сделаем!
Команда Фонда 24/7 работает на нужды армии, закрывают десятки текущих запросов и продолжает реализовывать глобальные проекты по укреплению противовоздушной обороны, развертыванию территориальной обороны и развитию нашего ракетного потенциала," - сообщил Чмут.

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Украина готова к сопротивлению! И наш народ делами доказывает это. Каждый может тоже помочь усилить мощь украинской армии, не важно, сколько средств вы сможете перечислить - каждая гривня важна. Вот ссылка на Фонд "Повернись живим" 

Источник: InfoKava


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