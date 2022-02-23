"Укрзализныця" из-за российских обстрелов изменила маршрут поезда

"Укрзализныця" в официальном Телеграмм-канале сообщила, что курсирующие рядом с оккупированной территорией поезда попадают под угрозу обстрелов. Отменять их не будут, но расписание и маршруты будут изменены. Пока это касается одного поезда, курсирующего в Луганской области.

Из-за обстрелов с неподконтрольных территорий "Укрзалізниця" была вынуждена изменить расписание поезда № 6481/6482 Лантратовка — Кондрашовская-Новая — Лантратовка

С 22 февраля поезд не курсирует на перегоне Кондрашовская-Нова – Новый Айдар.

Со станции Новый Айдар поезд теперь отправляется в 9:17 и прибывает в Лантратовку в 12:47.

Из Лантратовки поезд отправится в 13:12 и прибудет на конечную станцию ​​Новый Айдар в 16:42.

Источник: InfoKava