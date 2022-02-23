Украина не откажется от Евровидения: стало известно, кто поедет на конкурс

Оргкомитет по Национальному отбору для участия в конкурсе Евровидение-2022 определился с участником: им будет группа Kalush Orchestra, занявшая второе место на отборе. Все вопросы с организаторами утрясены, музыканты готовы представить Украину и считают, что просто восторжествовала справедливость.

Как известно, по официальным результатам Нацотбора Kalush Orchestra заняли второе место, уступив певице Алине Паш. Группа обвинила организаторов в фальсификации и подтасовке при присуждении первого места.

22 февраля Общественный вещатель обнародовал в Фейсбуке протоколы голосований, из которых видно, что за Калуша проголосовало почти вдвое больше зрителей, чем за Алину Паш.

Предложить музыкантам представлять Украину на песенном конкурсе в Турине Общественное решение после того, как Паш отстранили от участия из-за поддельной справки о поездке в оккупированный Крым. Сама артистка поспешила объявить, что отказалась сама, но не учла того, что вещатель уже сделал своё заявление.

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По факту подделки документов Алины Паш, предоставленных на Национальный отбор, возбуждено уголовное дело: установлено, что справка действительно оказалась поддельной.

Это далеко не первый скандал при отборе на Евровидение в Украине. Предыдущие были вязаны с попытками протянуть пророссийских исполнителей для того, чтобы они представляли Украину на песенном конкурсе. Однако общественность не позволила этого сделать.

Источник: Таблоид

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