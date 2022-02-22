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Краткий обзор событий 21-22 февраля

23:21, 22 фев 2022
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В последние два дня время спрессовалось: поток новостей сложно охватить. А мир замер в ожидании вторжения Путина в Украину. Хотя, на самом деле, вторжение состоялось ещё в 2014-м году, а сейчас просто проснулся новый аппетит.

 Итак, краткий обзор.

  • Ситуация на фронте на Донбассе в первый день официального российского вторжения 22 февраля была напряжённой.
    В 1:50 российский многоразовый ракетомет БМ-21 Град обстрелял украинские позиции в направлении Металлист-Счастье с российской территории. Обстрел был показательным. С территории РФ зафиксировано 25 ракет. 1 украинский военнослужащий погиб, четверо ранены. Россияне разворачивают огнестрельное оружие у границы, чтобы спровоцировать ответный огонь на российскую территорию.
  • Накануне, 21 февраля, российские войска также произвели показательный обстрел украинской земли из 120 мм миномета в этом же районе. По состоянию на 16:00 за прошлые сутки украинские военные зафиксировали 47 обстрелов с применением тяжелого вооружения вдоль всей линии фронта. Выпущено не менее 307 снарядов и 122-100 мм мины. Украинские воины отвечают врагу огнем. Задачи усложняются расположением русской артиллерии в пределах населенных пунктов. Байрактары еще не используют для уничтожения российских батарей, но Вооруженные Силы сопротивляются российской агрессии.
  • Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал президента России Владимира Путина "сумасшедшим".
  • Германия остановила сертификацию "Северного потока-2" - об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он дал поручение минэкономики страны остановить процесс сертификации российского проекта «Северный поток — 2».
  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о введении нового пакета санкций против России за признание квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР". Об этом он сказал, выступая в парламенте. Джонсон назвал пять российских банков, попавших под санкции: "Россия-банк", Промсвязьбанк; Генбанк; Банк развития и реконструкции Черного моря; Индустриальный Сбербанк. Санкции также распространяются на Геннадия Тимченко и братьев Ротенбергов - олигархов, близких к российскому президенту. Любые активы, которые у них есть в Британии, будут заморожены, а физическим лицам будет запрещен от въезд в страну. По его словам, это первый этап санкций, и будет следующий, если Путин пойдет дальше.
  • 21 февраля в результате обстрела в Луганской области отключили от электроснабжения город Счастье, а Луганскую ТЭС, которая является основным источником тепла и электроэнергии в области, отключили от сети. Там горят трансформаторы, загорелся мазут.
  • Во вторник вечером, 22 февраля, Совет Федерации удовлетворил запрос президента РФ Владимира Путина разрешить использование армии за границей.
  • Мэры разных городов мира продолжают выражать поддержку Киеву и Украине в противостоянии российской агрессии. Последнее такое письмо поступило от членов Пакта свободных городов. Его подписали мэры Амстердама, Будапешта, Лос-Анджелеса, Подгорицы, Тайбэя, Ульма, Варшавы, Братиславы, Гданьска, Парижа, Праги, Таоюань и Ной Ульм.
  • Президент США Джо Байден объявил, что вводит санкции против России из-за признания Москвой псевдореспублик «Л/ДНР».
    «Мы будем ужесточать санкции по мере развития событий», — подчеркнул Байден во время брифинга в Белом доме. Один блок санкций коснется российских элит и членов их семей. «Они участвуют в коррумпированных играх кремлевской политики и также должны почувствовать боль», — сказал Байден о санкциях в отношении семей элит России. Президент США подчеркнул, что санкции коснутся суверенного долга России. Также они коснутся российских банков, ВЭБа и ПСБ, и газопровода «Северный поток-2».
  • Президент Владимир Зеленский подписал указ о призыве резервистов в особый период. Речь идет только о гражданах, которые зачислены в оперативный резерв. Президент сказал, что во всеобщей мобилизации нет необходимости, но украинскую армию и другие воинские формирования нужно оперативно доукомплектовать.

По материалам СМИ подготовил Вадим Пикус, Киев


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