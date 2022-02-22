Путин начал шантажировать Украину и торговаться в обмен на восстановление отношений

После подписания Путиным указа о признании "ЛНР" И "ДНР" разрешения Совбеза РФ вводить войска на иностранные территории (пока это касается только "ЛНР" и "ДНР", но вполне может распространиться и на другие части нашей страны, тем более, что квазиреспублики считают, что им принадлежит вся территория Донецкой и Луганской областей), начался шантаж Украины ти торг.

Сегодня российский лидер озвучил его впервые.

Российский президент сказал, что Украина должна отказаться от перспективы членства в НАТО и признать Крым российским для возобновления дипломатических отношений. Судя по всему, он надеется, что страны Запада надавят на Украину для того, чтобы, как им может показаться, погасить очаг напряжённости в центре Европы.

Путину хочется, чтобы западные страны лишили Украину оружия, которое они поставили и намерены поставлять Украине, высказал ещё ряд невыполнимых требований, которые превратили бы Украину в беспомощную перед угрозой России страну.

С поистине кгбистской выучкой он в очередной раз постарался столкнуть Зеленского и Порошенко, подчеркнув, что уже не существующие Минские соглашения (которые перестали существовать после признания Россией "ДНР" и "ЛНР") подписывал Порошенко, а якобы отменил Зеленский, за что и стал преследовать своего предшественника.

Украинцы надеются, что у президента Зеленского хватит благоразумия не повестись на эти провокации, а, напротив, объединить усилия с пятым президентом и совместно противостоять российской угрозе.

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Что касается признания Крыма российским, то вряд ли в обществе сейчас найдётся политик, который даже заикнётся о дискуссии на эту тему. Разве что ОПЗЖ, но в данный момент они не принимают никакого участия (кроме нескольких депутатов) в политической жизни страны.

Источник: InfoKava