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Политика / Война / Власть

Верховная Рада включила в повестку дня вопрос выделении ВСУ 50 миллиардов грн

18:02, 22 фев 2022
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Депутаты Верховной Рады 254 голосами "за" приняли решение о включении в повестку дня вопроса о дополнительном финансировании украинской армии в сумме 50 миллиардов гривень в связи с обострением ситуации, признанием Россией "ЛНР" И "ДНР"  и открытым вводом регулярных военных формирований России на оккупированные территории.

В ближайшее время будут утрясены процедурные и требующие расчётов детали, и законопроект о финансировании армии будет поставлен на голосование. 

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Пленарное заседание Рады 22 февраля завершилось принятием Заявления  Верховной рады в связи с признанием Госдумой РФ  "ЛНР" и "ДНР" и подписанием Путиным соответствующего закона. "За" проголосовали даже три депутата ОПЗЖ (из семи присутствующих). 

Источник: InfoKava


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