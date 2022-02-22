Верховная Рада включила в повестку дня вопрос выделении ВСУ 50 миллиардов грн

Депутаты Верховной Рады 254 голосами "за" приняли решение о включении в повестку дня вопроса о дополнительном финансировании украинской армии в сумме 50 миллиардов гривень в связи с обострением ситуации, признанием Россией "ЛНР" И "ДНР" и открытым вводом регулярных военных формирований России на оккупированные территории.

В ближайшее время будут утрясены процедурные и требующие расчётов детали, и законопроект о финансировании армии будет поставлен на голосование.

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Пленарное заседание Рады 22 февраля завершилось принятием Заявления Верховной рады в связи с признанием Госдумой РФ "ЛНР" и "ДНР" и подписанием Путиным соответствующего закона. "За" проголосовали даже три депутата ОПЗЖ (из семи присутствующих).

Источник: InfoKava