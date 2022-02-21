Бывший премьер Литвы предложил навсегда отказаться от "Северного потока-2"

Член Европейского парламента, сопредседатель ПА Евронест, глава литовской делегации ЕНП, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс написал в Твиттере, откликнувшись на речь Путина о признании " независимости ЛДНР".

Он, в частности, заявил:

«Признание» Кремлем «независимости» Донецка и Луганска должно означать немедленное «непризнание» «Северного потока-2» Германией и ЕС. Навсегда!".

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Ранее главари "ЛДНР" Пасечник и Пушилин обратились к Путину с просьбой признать "независимость республик"... в рамках Луганской и Донецкой областей, подчеркнув этим, что претендуют не только на фактически оккупированную территорию, но и ту, которая находится под контролем Украины.

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