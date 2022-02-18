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Россия и ОРДЛО задумали провокацию против Украины и готовы принести в жертву мирных людей

18:42, 18 фев 2022
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В "ЛНР" и "ДНР" заявили, что готовят эвакуацию местных жителей на автобуса в Ростовскую область. Первых людей должны начать вывозить уже этой ночью. Об этом заявили российские источники и марионетки из ОРДЛО. Однако в Ростове чиновники ничего не знают ни о какой эвакуации.

Это может означать только одно: Россия, вместе с ОРДЛО, готовит чудовищную провокацию: автобусы с мирными людьми могут расстрелять или накрыть артиллерией, чтобы обвинить украинскую армию в этом обстреле и создать ситуацию, при которой российские войска начнут вторжение в Украину.

Только максимальное распространение сведений об этой возможной провокации может помочь избежать её. В ОРДЛО люди могут быть отрезаны от любой информации: сообщают, что связь (Vodafon) отключена, интернет тоже не работает или работает плохо. 

Как предупреждают ИнформВойска Украины, только максимальное распространение этой информации, может уберечь жертвы от уничтожения российскими оккупантами ради своих целей.

А цели существуют.

В частности, Путин заявил, что "...прямо сейчас мы наблюдаем обострение ситуации на Донбассе... Все, что нужно сделать Киеву (для снятия напряженности), это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса".

То есть, шантажом и угрозами Украину вынуждают сесть за стол переговоров со своими марионетками.

Между тем, российские оккупанты обстреливают города и посёлки на контролируемой территории в Луганской области. Разрушены дома местных жителей, есть попадание в детский сад. На фото к этой новости - именно тот самый детский сад. 

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг заявление главаря пророссийской террористической организации «ДНР» Дениса Пушилина о якобы подготовке наступления ВСУ на Донбассе.

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