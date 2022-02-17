Депутаты вернули себе ранее отмененные 100% надбавки к заработной плате

Депутаты Верховной Рады установили себе заработную плату, которая вдвое может превысить до этого. К должностным окладам добавились ранее упраздненные надбавки.

Верховная Рада внесла изменения в закон «О статусе народного депутата Украины» в части, касающейся начислений заработной платы и надбавок народным избранникам. За соответствующее постановление без обсуждения проголосовали 305 народных депутатов.

В соответствии с решением парламента ежемесячная заработная плата народного депутата Украины будет состоять с должностного оклада народного депутата в размере 10 прожиточных минимумов на 1 января календарного года (2393 по состоянию на 1.01.2022) и надбавки к должностному окладу в размере, действовавшем на 1 января 2020 года согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 20 апреля 2016 г. № 304.

Оклад депутатов, занимающих должность первого заместителя, заместителя председателя комитета, секретаря комитета, первого заместителя, заместителя председателя депутатской фракции, председателя подкомитета устанавливается на 3% выше оклада члена комитета; председателя комитета – на 5%; заместителя председателя Верховной Рады на 10% выше должностного оклада народного депутата Украины – члена комитета; первого заместителя председателя – на 15%; председателя ВРУ – на 20% выше должностного оклада народного депутата.

В то же время в вышеупомянутом постановлении правительства предусматривалось:

надбавка за интенсивность труда в размере до 100 процентов должностного оклада

премия в соответствии с их личным вкладом в общие результаты работы;

материальная помощь на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска в размере, не превышающем среднемесячную заработную плату работника.

Таким образом, оклад депутата составит 24810 грн, плюс он может получить надбавку в такой же сумме за интенсивность труда, что в сумме составит 49620 грн без учета других надбавок.

Также общий месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов народного депутата Украины установлен в размере 29,2 прожиточного минимума (т.е. 72445,2 грн).

Согласно пояснительной записке к постановлению, предварительная схема начисления заработной платы народных депутатов не учитывала систему надбавок для вышеуказанных категорий народных депутатов.

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Напомним, ранее Кабинет министров убрал норму о надбавках членам правительства и депутатам. В ответ парламент 15 февраля по инициативе Руслана Стефанчука, Александра Корниенко и других принял законопроект №7002 о заработной плате депутатов.

Источник: ZN.UA