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На "Евровидение" предложат поехать занявшему второе место финалисту

19:07, 17 фев 2022
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В соцсетях и в СМИ, включая зарубежные, обсуждается новость о скандале на украинском отборе на Евровидение: поедет ли кто-то на конкурс или, как несколько лет назад, Украина откажется от участия. Причиной скандала стало недобросовестное поведение финалистки Национального отбора.

Организационный комитет Национального отбора на «Евровидение» принял решение обратиться к Kalush Orchestra с предложением представлять Украину на конкурсе в этом году, сообщается на сайте «Суспільного».

Группа заняла второе место на Нацотборе, набрав 14 баллов. При этом, Kalush Orchestra получили максимальные восемь баллов от зрителей и шесть – от членов жюри.

«Согласно пункту 3.4 Правил в случае прекращения «Суспільним» участия в Отборе участника, определенного/объявленного победителем Отбора, «Суспільне» имеет право принять решение об определении представителя от Украины на конкурсе из числа других финалистов. Для вещателя важно сохранить доверие зрителей к песенному конкурсу, поэтому «Суспільне» предлагает группе, которая заняла второе место в финале и получила наибольшую поддержку зрителей, представить Украину на «Евровидении-2022», руководствуясь принципом соблюдения рейтинговой таблицы финалистов Национального отбора», - говорится в заявлении.

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Напомним, победителем Нацотбора стала Алина Паш. Пользователи соцсетей выразили недовольство выбором, поскольку звучала информация, что певица незаконно посещала оккупированный Крым, прилетев туда из Москвы. Группа Kalush Orchestra обвинила организаторов Нацотбора в фальсификации результатов и требовала показать результаты голосования зрителей.

Паш предоставила «Суспільному» справку о том, что она пересекала границу в КПВВ «Чаплынка». Но вскоре стало известно, что справка является поддельной.

Оргкомитет заявил о решении прекратить участие певицы в отборе. Причиной этого стала "недостоверность информации, переданной Общественному вещателю". Алина Паш сняла свою кандидатуру с отбора, распространяя при этом сведения, что такое решение приняла она сама.

Источник: ZN.UA; InfoKava


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