С осени водителей в Украине обяжут проходить техосмотр

Осенью 2022 года вступит в силу закон, который сейчас проходит окончательную доработку. Мининфраструктуры разработало законопроект об обязательном техосмотре машин - как это предусмотрено Соглашением об ассоциации с Евросоюзом.

Техосмотр каждые два года будут проходить:

легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли со сроком эксплуатации свыше двух лет;

грузовые автомобили независимо от формы собственности грузоподъемностью до 3,5 т, прицепы к ним со сроком эксплуатации более двух лет

Ежегодный обязательный техосмотр будут проходить грузовые автомобили, грузоподъемность которых более 3,5 т, прицепы к ним и такси, независимо от срока эксплуатации.

Два раза в год технический осмотр предусмотрен также для автобусов и специализированных транспортных средств, перевозящих опасные грузы, независимо от срока эксплуатации.

Обычно возникает вопрос: в каких случаях требуется обязательный внеплановый техосмотр? Ответ таков:

после ДТП (если были повреждены элементы, влияющие на безопасность движения);

обнаружение во время придорожной проверки недостатков, угрожающих безопасности движения;

перерегистрация транспортного средства нового владельца.

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Напомним, в Украине продолжает подниматься цена на бензин и дизтопливо. При этом оптовые операторы меняют цены буквально несколько раз на день.

В Украине только за одну неделю (4-11 февраля) средняя цена бензина А-92 выросла на 61 коп./л и составила 33,23 грн/л, бензин А-95 подорожал на 60 коп./л — до 34,14 грн/л, а дизельное топливо — на 61 коп./л, до 33,43 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Стало известно, что Кабинет Министров готовит решение о стабилизации цен на бензин и дизельное топливо внутри страны.

Источник: ZN.UA; InfoKava