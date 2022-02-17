На Западе считают, что на границах Украины не деэскалация, а ротация российских войск

Западные военные специалисты, аналитики, политики продолжают утверждать, что Россия готова к вторжению, а якобы отвод войск - это всего лишь ротация, за которой стоит опасность маневра, предшествующего атаке.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в эфире Polskie Radio заявил в четверг, что сообщения об отводе части российских войск от украинской границы оказались ложными - есть много признаков того, что мы наблюдаем ротацию войск, а не деэскалацию.

Деятельность России вблизи Украины

"С самого начала мы имели дело только с декларациями россиян. Объективно мы имеем дело с перемещениями войск и объявлениями о выводе, а не с их фактическим выводом", - подчеркнул Солох.

По его словам, "мы наблюдаем ротацию войск, а не деэскалацию".

"Тем более, что это маневр, который специалисты по современным войнам определяют как предшествующий фактической атаке. Так было с конфликтами на Ближнем Востоке, и россияне это очень хорошо знают. И все свидетельствует о том, что мы сейчас точно не имеем дело с деэскалацией", - добавил он.

СМИ также цитируют его заявление, что вероятность российского нападения "сегодня больше, чем было вчера".

"Министры обороны НАТО вчера обсуждали процедуры, которые ускорят перевод войск НАТО, сил реагирования в режим ожидания. У нас есть объявления о нескольких тысячах американских солдат, британцы хотят удвоить свое военное присутствие, то есть на 1000 солдат больше в Эстонии", - сказал Солох.

Он подчеркнул, что у нас "все меньше дипломатии и все больше военных сообщений и мероприятий, связанных с переводом военных частей в режим ожидания". "Это неправильное направление, но мы должны это сделать, чтобы попытаться отпугнуть россиян от агрессивных действий против Украины и от угрозы, которую она представляет для стран НАТО и европейских стран", - оценил он.

Минобороны РФ утверждает, что часть военнослужащих, которые собрались у границ, завершили учения и начали процедуру возвращения на базы во внутренней части страны.

Однако в НАТО эту информацию не подтвердили. Также Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что американская разведка не имеет новостей о выводе российских войск.

17 февраля высокопоставленный чиновник американской администрации заявил, что заявление России о выводе части ее сил оказалось ложным и что еще 7 тысяч солдат переброшены на границу с Украиной.

Ранее количество российских войск вокруг Украины оценивали в 150 тыс. солдат.

Источник: УНН