Кабмин принял решение об индексации пенсий некоторым категориям граждан

С марта украинцы пенсионного возраста, хотя и не все, получат некоторую доплату к пенсии. В среду, 16 февраля. Кабмин принял решение об индексации пенсий.

Кабинет министров в среду, 16 февраля, принял решение об индексации пенсий с 1 марта для ряда категорий. Под индексацию попадут и так называемые социальные пенсии, повышение которых планировалось вместе с повышением прожиточного минимума в декабре 2022 года.

Кроме того, на 14% будут проиндексированы размеры пенсий, назначенных в соответствии с законом «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц»; размеры пенсий по инвалидности вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы; размеры ежемесячных компенсационных выплат лицам старше 80 лет.

В частности, по данным Минсоцполитики, повышение пенсий затронет 10 млн человек. Минимальная надбавка составит 100 гривень, а средняя около 360 гривень.

Для лиц с инвалидностью из числа пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС средний размер повышения пенсий составит около 1 100 гривен. Пенсии военным в среднем вырастут на 705 гривень. Повышение затронет и 2,2 млн лиц старше 75 лет - для них повышение составит 456 гривень вместо 400, а для лиц от 80 лет -570 гривень вместо 500.

Для тех пенсионеров, которым была назначена пенсия в течение последних трех лет и не подпадает под индексацию, установили с 1 марта ежемесячную доплату 135 гривень.

Источник: ZN.UA