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Дежавю: на Евровидение поедет другой участник из-за обмана при отборе

18:47, 16 фев 2022
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Потеря доверия - таков вердикт Оргкомитета Национального отбора на участие Евровидения-2022. Победительница и её команда прибегли к подлогу при предоставлении документов.

Организационный комитет Национального отбора на участие в Евровидении-2022 принял решение о прекращении участия в отборе певицы Алины Паш - певица не будет представлять Украину на Евровидении-2022. Об этом говорится в заявлении оргкомитета.

"Сегодня, 16 февраля, на внеочередном заседании Организационный комитет Национального отбора на участие в Евровидении-2022 принял решение о прекращении участия в отборе Alina Pash. Певица не будет представлять Украину на Евровидении-2022", - говорится в сообщении.

В частности, указано, что Пункт 3.4. Правил Национального отбора на участие в Песенном конкурсе Евровидение-2022 предусматривает, что "в случае установления Общественным факта представления участником недостоверной информации или сокрытия информации или иных существенных обстоятельств в отношении участника, Общественное вправе прекратить участие в Отборе участника в любое время".

Основанием для принятия такого решения оргкомитетом, как указано, стал "официальный ответ Государственной пограничной службы от 16.02.2022 года относительно недостоверности информации, которая была предоставлена Общественному вещателю".

Победительница национального отбора на Евровидение-2022 Алина Паш выступала в 2015 году в Крыму. Однако певица заявила, что прибыла туда не самолетом, а автобусом. Паш добавила, что справки, которые это подтверждают, она предоставила Общественному перед финалом нацотбора.

Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий сообщил, что Общественный вещатель обратился к ГПСУ и попросил подтвердить или опровергнуть факт подделки справки относительно пересечения Алиной Паш границы с оккупированным Крымом.

15 февраля Государственная пограничная служба Украины сообщила, что не выдавала Алине Паш справку о законном пересечении границы с оккупированным Крымом.

Ситуация напомнила то, что произошло накануне "Евровидения" в 2019 году, когда певица Анна Корсун (сценический псевдоним Марув) не согласилась с требованиями национального отбора - не пожелала отказаться от концертов в России и других преференций, которые это давало, объявив, что она вне политики, несмотря на агрессию России против Украины.

Тогда украинский оргкомитет отказал в поездке победительнице отбора.

Нынешняя ситуация такова: Алина Паш, декларирующая свою проукраинскую позицию, но считающая себя "вне политики", принимала приглашение на фестиваль в России, который проводили люди, близкие к Путину. Но под давлением общественности певица своё участие отменила.

При подаче документов на национальный отбор Паш и её команда прибегли к подлогу: справка о пересечении границы Крыма в 2015 году наземным способом через Украину оказалась фальшивой. Оргкомитет решил, что страну не может представлять человек, обманувший доверие, в условиях нынешней острой ситуации между Украиной и Россией подобное приобретает негативный политический подтекст, и принял решение отменить результаты конкурсного отбора. 18 февраля решение должно было быть утверждено официально. 16 февраля Алина Паш сняла свою кандидатуру с конкурса.

Анна Корсун (Марув) с 2019 года преимущественно выступает в России.
Источник:  УНН 


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