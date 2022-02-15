Признание Россией"ЛНР" и "ДНР" не несет никаких правовых последствий - МИД Украины

В МИД Украины отметили, что признание Россией так называемых "республик ЛНР и ДНР" не только не несёт никаких правовых последствий, но и наносит серьёзный по политико-дипломатическому урегулированию, над которым сейчас работают многие страны мира.
Признание Россией так называемых “Л/ДНР” будет означать ее сознательный выход из Минских договоренностей, а также не будет иметь никаких правовых последствий. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины.
“Признание т. н. "ЛДНР" не будет иметь никаких правовых последствий. России не удастся выдать российскую оккупационную администрацию на временно оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях за „независимые субъекты“, так же как и скрыть свое участие в качестве стороны вооруженного конфликта на Донбассе”, — сказал он.
По словам Николенко, поддержка президентом России постановления Госдумы РФ будет иметь гораздо более широкие разрушительные последствия для международного правопорядка и глобальной архитектуры безопасности.
Так, подчеркнул он, сейчас Россия имеет выбор: “либо идти по пути деэскалации и дипломатического диалога, либо почувствовать на себе решительный консолидированный ответ международного сообщества”.
В прошлом месяце депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации внесли в Государственную думу РФ проект постановления обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую народные республики”.
Ранее сегодня депутаты Госдумы России большинством голосов поддержали проект от Коммунистической партии о признании “ДНР” и “ЛНР”.
Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в случае официального признания так называемых “ДНР” и “ЛНР” Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей.
Источник: УНН