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Законные методы контроля или тотальная слежка: украинцев заставят декларировать всё

20:25, 15 фев 2022
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Фискальные службы Украины уже вскоре готовы ввести косвенные методы контроля за расходами граждан, которые, в том числе, включают в себя и тотальную слежку. Команда президента Владимира Зеленского не видит других альтернатив в налоговой сфере, чем тотальная слежка за финансовым состоянием украинцев и применение исключительно административно-карательных методов в наполнении госбюджета любой ценой. Принесет ли это желаемые результаты – трудно сказать. 

С 15 февраля Государственная служба финмониторинга приступила к тестированию е-кабинета системы финансового мониторинга. Об этом сообщается на сайте Госфинмониторинга.

"Госфинмониторинг с 15 февраля 2022 года начинает тестирование обмена информацией с субъектами первичного финансового мониторинга средствами Информационно телекоммуникационной системы "Электронный кабинет системы финансового мониторинга"", - говорится в сообщении.

Нововведение коснется субъектов первичного финансового мониторинга. Ими являются:

  • абсолютно все хозяйствующие субъекты, предоставляющие финансовые услуги на территории Украины;
  • операторы почтовой связи, другие учреждения, предоставляющие услуги по переводу средств (почтового перевода) и осуществления валютных операций;
  • субъекты аудиторской деятельности;
  • бухгалтеры, субъекты хозяйствования, оказывающие услуги по бухгалтерскому учету;
  • субъекты хозяйствования, осуществляющие консультирование по вопросам налогообложения;
  • адвокатские бюро, адвокатские объединения и адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально;
  • нотариусы;
  • субъекты хозяйствования, оказывающие юридические услуги;
  • лица, оказывающие услуги по созданию, обеспечению деятельности или управлению юридическими лицами;
  • субъекты хозяйствования, оказывающие посреднические услуги при совершении операций по купле-продаже недвижимого имущества, а также субъекты хозяйствования, оказывающие за вознаграждение консультационные услуги, связанные с куплей-продажей недвижимого имущества;
  • субъекты хозяйствования, осуществляющие торговлю за наличные деньги драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них;
  • субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги в сфере лотерей и/или азартных игр;
    поставщик услуг, связанных с обращением виртуальных активов.

"С целью эффективного обеспечения формирования субъектами первичного финансового мониторинга уведомлений о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другой информации, которая может быть связана с проведением финансового мониторинга", - поясняют в Госфинмониторинге необходимость нововведения.

Рекомендации по тестированию Информационно-телекоммуникационной системы "Электронный кабинет системы финансового мониторинга" и информационного обмена между субъектами первичного финансового мониторинга и Госфинмониторингом размещены на официальном вебсайте Госфинмониторинга в разделах: Финансовый мониторинг/Технологии/Для небанковских учреждений, а также Финансовый мониторинг/Технологии/ Для банковских учреждений.

С пошаговыми видео-инструкциями, подготовленными при содействии проекта Антикоррупционной Инициативы Европейского Союза в Украине (EUACI), можно ознакомиться на официальном веб-сайте Госфинмониторинга:

"Видеоинструкция по регистрации в е-кабинете и пользование разделами кабинета СПФМ";
"Видеоинструкция по заполнению "U-FM Уведомления о субъекте первичного финансового мониторинга";
"Видеоинструкция по заполнению "A-FM Уведомления о финансовых операциях";
"Видеоинструкция по заполнению "N-FM Сообщение о подозрительной деятельности (case)";
"Видеоинструкция по заполнению "G-FM Сообщение о разногласиях между сведениями о конечных бенефициарных владельцах";
"Видеоинструкция по заполнению "J-FM Сообщение об отказе от установления/поддержания деловых отношений";
"Видеоинструкция по заполнению "S-FM Сообщение о заморозке (размораживании) активов".
Кстати, до конца февраля Минфин вынесет на обсуждение законопроект о косвенных методах контроля доходов граждан.
Напомним, 1 мая 2022 года вступает в силу приказ Министерства финансов Украины от 4 июня 2021 № 322 "Об утверждении порядка обмена информацией по вопросам финансового мониторинга", которым утвержден Порядок создания личного кабинета субъекта первичного финансового мониторинга и доступа к е-кабинету системы финансового мониторинга, а также порядок информационного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга Украины, в том числе новые форматы и категории информационного обмена.

Обсуждение экспертов правомерно ли фискалы получат возможность применять косвенные методы налогового контроля за расходами рядовых граждан продолжается.

Источник: ZN.UA 


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