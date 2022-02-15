Союзники Украины предоставили Украине дополнительную помощь почти на 2 млрд долларов

Партнеры и союзники Украины понимают, что именно сейчас ей нужна экономическая стабильность и потому поддерживают ее кредитами и другими суверенными гарантиями.

В течение последних суток некоторые партнеры приняли решение о поддержке экономики Украины почти 2 млрд долларов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Следующий элемент стратегии сдерживания. Очень позитивным сигналом для экономической и финансовой устойчивости Украины является решение ряда партнеров о выделении дополнительной масштабной помощи для экономики Украины. Буквально за последние дни приняты решения на почти 2 млрд долларов", - сказал Кулеба.

Со слов министра, канцлер Германии Олаф Шольц по итогам переговоров с президентом Зеленским заявил о выделении 150 млн евро. После переговоров президента и премьера Канады Джастина Трюдо в выходные Канада решила предоставить Украине дополнительных 400 млн долларов, отметил дипломат.

Он напомнил также, что США сегодня объявили о выделении макрофинансовой поддержки Украине в размере 1 млрд долларов.

Напомним, США рассматривают возможность предоставления Украине суверенных кредитных гарантий на сумму в 1 млрд долларов, чтобы помочь украинской экономике на фоне давления со стороны наращивание российской военной мощи.

Источник: УНН