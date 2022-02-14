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Политика / Война / Власть

За рубежом находятся 23 депутата ВРУ. Приедут ли на утреннее заседание?

22:35, 14 фев 2022
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Украинцы вовсю обсуждают спешно выезжающих из страны олигархов и депутатов, которые, судя по всему, реально испугались российского вторжения. И даже депутаты пророссийского крыла Верховной Рады вполне целеустремлённо покинули Украину, хотя, казалось бы, им-то чего бояться - они всегда ждали Россию.

14 февраля в Верховной Раде состоялось тайное заседание СНБО с участием руководства парламента и глав фракций. Однако ОПЗЖ отказались прийти на заседание. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, на заседании присутствовали представители 4 парламентских фракций. Кроме ОПЗЖ.

Алексей Данилов рассказал, что на заседании присутствовали представители силовых структур, премьер-министр Денис Шмигаль, представители парламентских фракций и руководство Верховной Рады.

Стоит отметить, что, скорее всего, фракции представляли их руководители, поскольку на заседание, которое должно было быть 13 февраля, так и планировали. Сопредседатели фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович и Юрий Бойко, очевидно, решили отказаться от участия.

По состоянию на 14 февраля 2022 года за границей находятся 23 народных депутата Украины. Эту информацию подтвердил и секретарь СНБО.

“На сегодня мы можем дать ответ, что 23 депутата находятся за пределами нашей страны. Но будем считать, что они успеют завтра на заседание, которое будет в 10:00 в Верховной Раде, и все будут выполнять свой гражданский долг”, - подчеркнул Данилов.

В СМИ обнародовали перечень депутатов, согласно которому 12 из 23 нардепов – из ОПЗЖ. В их числе и сопредседатель фракции Вадим Рабинович.

Список депутатов ОПЗЖ, которые сейчас за границей:

Абрамович Игорь – 12 февраля вылетел в Варшаву (Польша);
Плачкова Татьяна – 13 февраля улетела в Вену (Австрия);
Борт Виталий – 3 февраля улетел в Стамбул (Турция);
Пузанов Александр – 13 февраля вылетел в Доху (Катар);
Кива Илья – 30 января отправился в Аликанте (Испания);
Королевская Наталья – 9 февраля улетела в Ригу (Латвия);
Левочкин Сергей – 10 февраля улетел в Венецию (Италия);
Левочкина Юлия – 26 января отправилась в Ниццу (Франция);
Рабинович Вадим – 3 февраля улетел в Тель-Авив (Израиль);
Солод Юрий – 9 февраля отправился в Ригу (Латвия);
Столар Вадим – 12 февраля отправился в Ниццу (Франция);
Волошин Олег – 14 февраля на машине пересек границу с Беларусью.

Источник: 24 канал


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