Воздушное пространство над Украиной закрывать не будут - Данилов

Несмотря на ситуацию вокруг Украины, когда страховые компании отказываются выполнять обязательства по страхованию самолётов, и из-за этого срываются или полностью отменяются полёты, Украина не будет закрывать своё воздушное пространство для гражданской авиации.

Закрывать своё воздушное пространство для гражданской авиации Украина не планирует, поскольку для этого нет никаких оснований, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

"Что касается некоторых компаний, у которых в лизинге самолеты и которые перестраховываются. В первую очередь, это связано с Нидерландами. Вы помните, когда Российская Федерация сбила МН17 на территории Донецкой области. Они на сегодняшний день перестраховываются. Ещё раз подчеркиваю: мы этого не видим, мы закрывать не будем", - сообщил Данилов после встречи с представителями Верховной Рады.

На фоне растущих опасений по поводу полномасштабного вторжения России в Украину швейцарская авиакомпания Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM отказались от ночной стоянки самолетов в Киеве, ссылаясь на «операционные причины». 13 февраля самолет украинской компании SkyUp, летевший по маршруту Португалия - Украина, совершил вынужденную посадку в аэропорту Кишинева, поскольку владелец самолета – ирландский лизингодатель – сообщил о срочном запрете на влет в Украину. Такие меры связаны, в частности, со слишком высокими рисками в плане страховки на случай войны для самолетов, которые используют на условиях лизинга.

Чтобы уменьшить панику среди авиаперевозчиков, правительство Украины пообещало выделить более 16 млрд грн для обеспечения бесперебойности полетов над территорией нашей страны.

Активно обсуждая сроки, способы и цели военной операции России против Украины, эксперты и политики в большинстве своем упускают один аспект: впервые в истории человечества полномасштабная война может развернуться на территории страны, напичканной ядерными, химическими и нефтегазовыми объектами.

Источник: ZN.UA