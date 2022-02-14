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Политика / Война / Россия

В России готовятся признать "ЛНР" и "ДНР" - предложение внесли единороссы и коммунисты

20:44, 14 фев 2022
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В России готовятся  принять постановление о возможном признании "ЛНР" И "ДНР". Вне всякого сомнения, это незаконное решение является элементом беспрецедентного шантажа, который сейчас осуществляется в отношении Украины.

Госдума Российской Федерации во вторник в рамках рейтингового голосования рассмотрит два варианта постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину о признании так называемых “ДНР” и “ЛНР”. Об этом написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

“Состоялось заседание Совета Государственной Думы. На завтрашнее пленарное заседание вынесли на рассмотрение два постановления об обращении к Президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР, которые будут обсуждаться на альтернативной основе”, — сообщил спикер ГД.

Разница в документах заключается в том, что:

— первое постановление незамедлительно после принятия направляется Путину.
— второе — для изучения и отзывов направляется в МИД России и другие правительственные структуры, после чего можно будет вернуться к его рассмотрению.

Ранее стало известно о том, что партия “Единая Россия” вслед за КПРФ внесла на рассмотрение Госдумы проект постановления, в котором предлагается направить президенту РФ обращение о необходимости “признать ЛНР и ДНР”.

В прошлом месяце депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации внесли в Государственную думу РФ проект постановления к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые “Донецкую и Луганскую народные республики”.

Документом предлагается включить в повестку дня Госдумы на февраль вопрос о признании “Л/ДНР”.

Позже в Госдуме заявили, что готовы обсудить внесенный ранее проект постановления.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что возможное признание ОРДЛО со стороны Российской Федерации станет "полным выходом России из Минских договоренностей.
Источник:  УНН 


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