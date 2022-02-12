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Сколько в Киеве автомобилей, и как растет их количество
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Киев / Транспорт

Сколько в Киеве автомобилей, и как растет их количество

23:23, 12 фев 2022
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Если все автомобили, которые есть в Киеве, поставить на одну стоянку, то территория ее будет равна жилому массиву Оболонь. 

Максимальное суточное количество активных автомобилей в Киеве на январь 2022 года составляет 1,13 миллиона единиц.

Об этом рассказал заместитель главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления полномочий самоуправления Константин Усов в комментарии ЭП

По данным КГГА, в 2021 году по сравнению с 2020 годом прирост среднесуточного количества авто составил 21%.

"Если все эти автомобили разместить бампер к бамперу на одной площадке, их площадь будет равна площади массива Оболонь", – заявил Усов.

По данным заместителя киевского городского главы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Петра Оленича, среднесуточное количество уникальных транспортных средств в Киеве составляет 820 тыс. единиц. Эта цифра включает "низкий" трафик в выходные и праздничные дни.

Впервые количество активных автомобилей в дорожной сети Киева удалось сосчитать в 2015 году. Тогда их было чуть больше 600 тыс. Считали их другим способом – с помощью транспортной модели города.

Дорожная сеть столицы рассчитана на 500 тысяч машин.

В главном сервисном центре Министерства внутренних дел сообщили ЭП, что количество зарегистрированных транспортных средств в Киеве за последние семь лет выросло вдвое.

Если в январе 2015 года в столице было зарегистрировано 695 тыс. машин, то в январе 2022 года – 1,38 млн. За 2021 год в Киеве стало на 17% больше автомобилей, чем в 2020 году.

Источник: Экономическая правда


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