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Власть / Финансы / Общество

Физлицам без оформления предпринимательства предложат платить новый налог

13:41, 12 фев 2022
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Возможно, вскоре украинцам предложат платить новый налог, который избавит их от опасений быть настигнутыми налоговой службой и легализует их маленький незарегистрированный бизнес.

На данный момент в Украине планируется принятие закона, который позволит наемным работникам, которые дополнительно занимаются определенным бизнесом, но не зарегистрированы как ФОПы, работать легально.

Об этом в интервью сообщил председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

"Обсуждается такая инициатива. Хочу сразу подчеркнуть, что она будет добровольной, то есть только для тех, кто будет желать воспользоваться такой возможностью. Она будет относиться к сфере такси, а также 27 видам другой деятельности", - отметил Гетманцев.

По его словам, люди, получающие дополнительный доход смогут делать это легально, без оформления ФОП.

"Нужно предоставить возможность наемным работникам, которые, кроме основной работы, например, по вечерам таксируют, делать это легально и официально и даже без оформления как ФОП", - заявил Гетманцев.
"Мы сейчас рассматриваем модель, при которой вы сможете по системе "Дия" подать заявку на установку программного РРО и принимать платежи через него. Все, больше ничего не нужно делать. Ни счетов открывать, ни регистрироваться негде. Одной кнопкой в ​​"Дие" вы подадите заявку, и вторая кнопка – установить РРО. Это все без регистраций", - заявил Гетманцев.

Ставка налога на дополнительный доход будет составлять 5%.

"Все, что вы получите в качестве дополнительного дохода, за это вы оплатите 5%. Такая система работает во многих странах. Люди довольны этой системой, они пользуются ею, поэтому мы тоже планируем это реализовывать. И еще раз повторюсь, что это будет добровольно. То есть только для тех, кто захочет", - заявил Гетманцев.

Источник: УНИАН


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