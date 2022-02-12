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Политика / Война

В случае полномасштабного вторжения интернет в Украине отключать не будут - Данилов

12:30, 12 фев 2022
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Обойти тему российского вторжения в разговорах и обсуждениях сейчас не удаётся никому. И одна из основных тем, которые при этом звучат, - отключение  средств связи. Однако в СНБО считают, что при любых обстоятельствах люди должны быть информированы.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что в случае полномасштабного вторжения России ни интернет, ни мобильную связь власти отключать не собираются.

Об этом секретарь СНБО Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза 11 февраля.

"Мы точно ни интернет, ни мобильную связь отключать не собираемся. Более того, мы стараемся сделать все возможное, чтобы никакого вторжения не произошло. Это - наша задача. Работают наши дипломаты, работает большое количество людей, которые ответственно относятся ко всем этим процессам. У нас большое желание, чтобы Россия прекратила нас шантажировать, перестала бряцать оружием у наших границ", - сказал он.
По его словам, в случае необходимости есть четкое понимание, "как мы будем защищать нашу родную землю".

"У нас другого пути нет, у нас другой земли нет", - добавил он.

С начала ноября Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч войск, которые Путин, по мнению Западной разведки, может привлечь для полномасштабного нападения на Украину.

Уже несколько месяцев США и ЕС с Британией работают над разработкой инструментов сдерживания агрессии Кремля. В свою очередь, Москва давит на Вашингтон и НАТО ультиматумом по невступлению Украины в Альянс.

Источник: УНИАН


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