Украина имеет подходы к своим портам, невзирая на блокировку морей Россией - Данилов

Несмотря на предупреждения и опасения, которые сыплются со всех сторон, перекрытие Россией морских территорий вокруг Украины, глава СНБО Данилов утверждает, что ситуация под контролем, а подходы к украинским портам доступны.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что по состоянию на 11 февраля Украина имеет доступ ко всем своим портам, несмотря на блокирование Россией части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военных учений.
Об этом Данилов заявил на брифинге после заседания СНБО 11 февраля.
У нас есть сегодня определенные предостережения относительно прохода больших кораблей – Панамаксов – которые везут нам уголь, но согласно докладу, который был, на сегодняшний день у нас таких проблем (угрозы судоходству – ред.) нет".
По словам Данилова, если такие угрозы появятся, то об этом сразу проинформируют как СМИ, так и международных партнеров. Хотя, отметил секретарь СНБО, "партнеры и без нас все это видят, владеют всей информацией, касающейся Черного и Азовского морей".
Он также добавил, что партнеры Украины не прекратят оказывать нам помощь, и напомнил об обещании ввести мгновенные и жесткие санкции против России, если она "продолжит двигаться на нашу страну".
Данилов подчеркнул, что в Черном море постоянно находятся "представители кораблей, имеющих непосредственное отношение к странам-членам НАТО".
Он также добавил, что Украина сейчас отстраивает свой Военно-морской флот, в чем ей "большую помощь оказывает Великобритания и США".
Данилов уточнил, что мы уже получили часть кораблей и получим еще в этом году. В частности, по его словам, речь идет о "военных кораблях, оборудованных соответствующими элементами защиты и нападения в случае необходимости". В то же время, общее количество кораблей, которые получит Украина, секретарь СНБО не уточнил.
Напомним, Администрация морских портов Украины сообщила, что проход судов в украинские порты в Черном море будет заблокирован на период военных "учений" РФ.
Россия заблокировала судоходство на больших участках вдоль украинского побережья Черного и Азовского морей. Запрет начнет действовать в 23:00 (по киевскому времени) 13 февраля и заявленный конец – 23:00 (по Киеву) 19 февраля.
8 февраля Россия перебросила 6 больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов сначала в Средиземное, а затем в Черное море якобы для участия в военных учениях.
СМИ также сообщили, что Россия перевозит ближе к Азовскому морю быстроходные патрульные катера из Балтийского и Каспийского морей.
В конце декабря американские журналисты со ссылкой на источники в разведке сообщали, что российское вторжение может начаться с морского побережья.
Министерство обороны Украины в декабре сообщало, что Россия блокировала морские пути в Азовском море в связи с подобными "плановыми учениями" военного флота. Тогда россияне запретили судоходство в 70% акватории Азовского моря.
Источник: Украинская правда