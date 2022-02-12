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Политика / Война / Россия

Украина имеет подходы к своим портам, невзирая на блокировку морей Россией - Данилов

06:00, 12 фев 2022
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Несмотря на предупреждения и опасения, которые сыплются со всех сторон, перекрытие Россией морских территорий вокруг Украины, глава СНБО Данилов утверждает, что ситуация под контролем, а подходы к украинским портам доступны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что по состоянию на 11 февраля Украина имеет доступ ко всем своим портам, несмотря на блокирование Россией части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военных учений.

Об этом Данилов заявил на брифинге после заседания СНБО 11 февраля.

"У нас на сегодняшний день есть свободный доступ ко всем портам, которые есть в нашей стране, и речь идет сегодня как об Азовском, так и о Черном нашем море.
У нас есть сегодня определенные предостережения относительно прохода больших кораблей – Панамаксов – которые везут нам уголь, но согласно докладу, который был, на сегодняшний день у нас таких проблем (угрозы судоходству – ред.) нет".

По словам Данилова, если такие угрозы появятся, то об этом сразу проинформируют как СМИ, так и международных партнеров. Хотя, отметил секретарь СНБО, "партнеры и без нас все это видят, владеют всей информацией, касающейся Черного и Азовского морей".

Он также добавил, что партнеры Украины не прекратят оказывать нам помощь, и напомнил об обещании ввести мгновенные и жесткие санкции против России, если она "продолжит двигаться на нашу страну".

Данилов подчеркнул, что в Черном море постоянно находятся "представители кораблей, имеющих непосредственное отношение к странам-членам НАТО".

Он также добавил, что Украина сейчас отстраивает свой Военно-морской флот, в чем ей "большую помощь оказывает Великобритания и США".

Данилов уточнил, что мы уже получили часть кораблей и получим еще в этом году. В частности, по его словам, речь идет о "военных кораблях, оборудованных соответствующими элементами защиты и нападения в случае необходимости". В то же время, общее количество кораблей, которые получит Украина, секретарь СНБО не уточнил.

Напомним, Администрация морских портов Украины сообщила, что проход судов в украинские порты в Черном море будет заблокирован на период военных "учений" РФ.

Россия заблокировала судоходство на больших участках вдоль украинского побережья Черного и Азовского морей. Запрет начнет действовать в 23:00 (по киевскому времени) 13 февраля и заявленный конец – 23:00 (по Киеву) 19 февраля.
8 февраля Россия перебросила 6 больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов сначала в Средиземное, а затем в Черное море якобы для участия в военных учениях.
СМИ также сообщили, что Россия перевозит ближе к Азовскому морю быстроходные патрульные катера из Балтийского и Каспийского морей.
В конце декабря американские журналисты со ссылкой на источники в разведке сообщали, что российское вторжение может начаться с морского побережья.
Министерство обороны Украины в декабре сообщало, что Россия блокировала морские пути в Азовском море в связи с подобными "плановыми учениями" военного флота. Тогда россияне запретили судоходство в 70% акватории Азовского моря.
 Источник: Украинская правда


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