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Политика / Общество / Технологии

Инициатива Зеленского со смартфонами может привести к непрогнозируемым последствиям

23:57, 10 фев 2022
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Объявленная президентом Зеленским инициатива о поощрении вакцинированных украинцев старше 60-лет бесплатными смартфонами и льготным тарифом может привести к неконтролируемым последствиям на рынке и создать неблагоприятные прецеденты, в том числе и криминальные.

Президента Украины Владимира Зеленского просят пересмотреть инициативу, в рамках которой вакцинированные граждане от 60 лет смогут получить бесплатный современный смартфон и льготный тариф. Об этом идет речь в письме Ассоциации предприятий информационных технологий Украины.

Президента предупреждают, что значительная часть полученных таким образом смартфонов окажется в итоге на вторичном рынке, что создаст для этого рынка непрогнозируемые изменения. 

"Даже если 80% граждан в возрасте от 60 лет будет вакцинировано, это потребует примерно 4 миллионов устройств. Это огромный объем товара, который неизбежно выйдет на вторичный рынок, внося непрогнозируемые изменения и искажая базовую идею", - отмечают в Ассоциации.

Авторы письма просят учесть, что:

  • значительная часть более 5 млн. граждан в возрасте от 60 лет уже имеют смартфоны, в том числе с высоким качеством и ценой. Предоставление таким гражданам смартфонов по бюджетной программе будет бесполезно. Зато, предоставление качественных смартфонов только тем, кто их не имеет, будет, во-первых, невозможно из-за отсутствия такого учета, и, во-вторых, будет воспринято как несправедливое распределение, своеобразная "смартфоновая сегрегация";
  • определенная часть таких граждан является или считает себя неспособной освоить пользование смартфоном из-за соматических или ментальных возрастных ограничений, другая часть просто не будет желать этого делать;
  • многие населенные пункты не имеют нужного по уровню качества покрытия сигналом 3G или 4G, поэтому использование смартфонов там преждевременно;
  • многим людям в возрасте от 60 лет важнее решить другие проблемы, такие как обеспечение пищей, теплом, лекарствами.
    По мнению авторов письма, гораздо логичнее, рациональнее, экономнее вариант с выделением гражданам в возрасте от 60 лет средств для приобретения смартфона и/или оплаты услуг связи.

"Лица, уже имеющие смартфон, смогут потратить эти средства на оплату связи. Лица, которые его не имеют, или желают заменить на лучший, могут купить смартфон, и, что главное, сделать это по собственному выбору, при необходимости добавляя средства на приобретение или экономя для дальнейшей оплаты связи", - говорится в письме.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все вакцинированные украинцы от 60 лет смогут весной получить бесплатный смартфон и льготный тариф на интернет.

Между тем, Зеленский также анонсировал запуск в "Дії" новой услуги – опрос,  результаты которого могут влиять на решение правительства.

По его словам, такой сервис позволит узнать мнение людей по любому вопросу в режиме реального времени.

Кстати, значительная часть украинцев, обсуждающих инициативу президента, считают, что это очередная "гречка" - то есть подготовка к банальному подкупу будущих избирателей.
Источник: ZN.UA


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