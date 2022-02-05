Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине открылась, огонь зажжен

Как сообщают государственные СМИ Китая, глава КНР Си Цзиньпин в пятницу вечером объявил открытие 24-х зимних Олимпийских игр на Национальном стадионе в Пекине. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал к Олимпийскому перемирию, чтобы дать миру шанс.

"Спортсмены со всего мира годами тренировались, проходили бесчисленное количество препятствий и вместе работали, чтобы достичь этого момента. XXIV зимние Олимпийские игры официально объявлены открытыми", - говорится в сообщении в официальном аккаунте Олимпийских Игр в Twitter.

Церемония открытия Олимпиады-2022 в Пекине началась с захватывающего шоу "Начало весны". Начало весны является важной частью китайской культуры, поскольку считается, что сильный холод приносит за собой новую жизнь. И именно эта тема была выбрана в качестве отправной точки на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, которая состоялась в пятницу (4 февраля), в первый день весны в Китае.

Зрители увидели фразу "Один мир, одна семья" перед обратным отсчетом от 24, чтобы представить 24 солнечных периода китайского года. Каждый сопровождался великолепными изображениями со всего Китая.

Затем была представлена тема снежинки, когда исполнители внутри Национального стадиона демонстрировали неоновые огни, которые стали зелеными и развернулись, чтобы представить новую жизнь, перед фейерверком со словом "Весна" на английском и китайском языках над стадионом.

На стадион внесли Олимпийский флаг, олимпийцы произнесли присягу и на стадионе зажгли Олимпийский огонь.

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УНН



