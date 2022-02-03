Ведущие демократии мира поддерживают Украину: эксперты об уникальном шансе

В Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. О причинах такого внимания к Украине не только Британии, но и других европейских и заокеанских лидеров говорят аналитики и эксперты.

По словам директора Центра международной безопасности Валерия Кравченко, Великобритания усиливает партнерство с Украиной в контексте собственной глобальной стратегии:

"Лондон прилагает усилия, чтобы стать важным субъектом в Европе за пределами ЕС. Кроме того, британцы на личном примере убедились в намерениях россиян, которые организовали биологическую атаку в Солсбери. Абсолютно органично, что союзником британцев стала Польша – третья сила в ЕС, которая последовательно борется с доминированием в Западной Европе Франции и Германии и при этом имеет особенные отношения с США. Будущий альянс Украины-Великобритании-Польши – ответ на безальтернативность Нормандского формата диалога. Вот только новый формат не для диалога, а для общей обороны в первую очередь", – отмечает Валерий Кравченко.

Он обращает внимание, что пока про альянс не объявили официально, стороны развивают двусторонние отношения.

"Британцы готовы вкладывать в Украину экономически, поскольку видят тут перспективу, даже несмотря на угрозу от России. Что касается поддержки ВМС Украины, меморандум про это был подписан еще в октябре 2020 г. Настало время реализовывать задуманное. Настрой Великобритании мы увидели в июле 2021 с проходом "Дефендера" акваторией вблизи мыса Фиолент", – подчеркивает эксперт.

Он уверен, что Украина должна реализовать уникальный момент в истории, когда поддержку нашему государству засвидетельствовали все друзья – ведущие демократии мира.

"Меньше популизма и обвинений в сторону Запада в нагнетании обстановки, больше практических аспектов и реализованных проектов на волне сочувствия и энтузиазма", – советует Валерий Кравченко.

Трехстороннее соглашение Британия-Польша-Украина пока не подписано, потому что министр иностранных дел Британии заболела ковидом. И она не прилетела для подписания соответствующих договоренностей. Для этого нужны главы МИД. Нет министра, нет подписей – но это временные трудности.

"Но визит Джонсона всё равно был очень важен. Этим он успокоил украинское общество, взбудораженное выездом дипломатов – британских, американских, японских, австралийских. Нагнеталось, что здесь – небезопасно. Однако Джонсон своим прилетом показал, что это не так. И это – главный месседж для украинцев в первую очередь: давайте меньше паниковать, надо успокоиться. Месседж, кстати, в пользу официального Киева, который также призывает не нагнетать", – подчеркивает аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова.

По ее мнению, общий брифинг Зеленского и Джонсона – как раз поиск некого баланса: как успокоить и внутреннего зрителя (украинцев), и внешнего, который тоже бурлит и ждет с часу на час нападения РФ.

"Важный момент – Джонсон сперва должен был созвониться с Путиным. Сменили последовательность. Он даже сдвинул график своего визита в Японию. То есть, Украина скорректировала его планы. И приоритетность решения определенных вопросов видна, – считает аналитик. – Надо отметить, что в последнее время Киев буквально бомбардируют визитами на высшем уровне. Недавно были госсек США, президент Азербайджана, американские экс-послы. На этой неделе ожидаем высших лиц Нидерландов и Турции. Интенсивность контактов по Украине между главами государств – сама высокая за 30 лет. Динамика очень высокая. Лишь бы она была еще и эффективная".

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж подчеркивает, что это – первая встреча Зеленского и Джонсона в такой сложный период. И она свидетельствует о том, что Британия хотела особо акцентировано показать свою поддержку Украине в плане возможных сценариев наступательных операций со стороны России. Николай Маломуж, считает, что в плане стратегии – Джонсон хочет играть свою игру в отношении поддержки Украины:

"Как и американцы, которые показывают, что они – миротворцы, что в формате всех напряжений и возможных сценариев войны, они выходят на модель неких договоренностей, оказывая давление на РФ. Проводят консультации и активные переговоры со всеми союзниками, а также собственно с Россией. До Украины же больше доводят позиции, чем согласовывают их, чем слушают наши модели", – считает генерал.

По его мнению, британский премьер избрал такую же тактику, как американский президент Байден:

"А именно – вести активный диалог в отношении мира, в отношении возможных сценариев, возможных санкций в отношении РФ, – поясняет Николай Маломуж. – И тут же предлагать свои услуги Украине по урегулированию конфликта, а также вести диалог с РФ в плане возможного снятия напряжения, прекращения демонстрации силы, переходе на дипломатический формат решения. Джонсон решил отыграть такую роль на международном уровне, усиливая свой имидж в самой Британии. Потому что к нему там сейчас неоднозначная позиция – и в связи с карантинными нарушениями, и в связи с общей деятельностью. Каждый лидер пытается внутренние проблемы компенсировать на внешних направлениях. И ситуация с Украиной для Джонсона – хороший вариант показать активную поддержку и решительность в случае активных действий со стороны РФ. Но реального наполнения этот визит, как по мне, не имел".

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