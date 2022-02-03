Украина-Турция: ЗСТ, высокие технолигии, завод Bayraktar и посредничество с Россией

Президент Турции Реджеп Эрдогана посещает Украину в день 30-летия установления дипломатических отношений между странами. В рамках визита подписан ряд двусторонних соглашений. Среди них - соглашение о свободной торговле.

“Премьер-министр Украины денис Шмигаль и министр торговли Турецкой Республики Мехмед Муш подписывают соглашение о свободной торговле между правительством Украины и Правительством Турецкой Республики”, — объявил диктор.

Также министр обороны Украины Алексей Резников подписал со своим турецким коллегой рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий.

Ранее глава оборонного ведомства сообщил, что одним из примеров наполнения этого соглашения будет строительство завода Bayraktar.

В целом Украина и Турция подписали 12 межгосударственных соглашений.

Напомним, основа сделки по ЗСТ — это обнуление Турцией пошлин на 10 337 товарных позиций, еще на 1 348 товарных позиций будут действовать тарифные квоты или уменьшение пошлин.

Не все так однозначно и безоблачно. Например, вот что сказал по поводу зоны свободной торговли блогер и политик Борислав Береза: "Владимир Зеленский теперь может заказать молитву за упокой украинских производителей овощей и нашей лёгкой промышленности. Турецкие производители в восторге. Украинские понимают, что не смогут конкурировать с более мощными турецким производителями, которых ещё и поддерживает государство..."

После переговоров Эрдоган и Зеленский вышли на совместный брифинг.

Коротко о том, что сказали стороны:

* подписан ряд двусторонних договоров;

* подписание Соглашения о ЗСТ является историческим событием, ЗСТ позволит достичь амбициозной цели по наращиванию объема товарооборота до 10 млрд долл.;

* проведенное юбилейное 10-е заседание стратегического совета на самом высоком уровне, вызовы безопасности стали основной темой переговоров двух лидеров;

* страны наращивают сотрудничество в инфраструктурной, авиационной и оборонной сфере; сотрудничество в сфере туризма продолжает укрепляться;

* Украина благодарна Турции за поддержку «Крымской платформы», крымские татары формируют «город дружбы» между странами;

* Турция поддерживает Украину и ее территориальную целостность и суверенитет;

* в контексте деэскалации ситуации на украинско-российской границе, Турция выступает за здравый смысл, диктующий важность диалога;

* Турция готова принять саммит лидеров Украины и России;

* подписанные соглашения показывают уровень достигнутого стратегического партнерства.

InfoKava по материалам СМИ



