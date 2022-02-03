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Украина-Турция: ЗСТ, высокие технолигии, завод Bayraktar и посредничество с Россией

20:00, 03 фев 2022
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Украина-Турция: ЗСТ, высокие технолигии, завод Bayraktar и посредничество с Россией

Президент Турции Реджеп Эрдогана посещает Украину в день 30-летия установления дипломатических отношений между странами. В рамках визита подписан ряд двусторонних соглашений. Среди них - соглашение о свободной торговле.

“Премьер-министр Украины денис Шмигаль и министр торговли Турецкой Республики Мехмед Муш подписывают соглашение о свободной торговле между правительством Украины и Правительством Турецкой Республики”, — объявил диктор.
Также министр обороны Украины Алексей Резников подписал со своим турецким коллегой рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий.
Ранее глава оборонного ведомства сообщил, что одним из примеров наполнения этого соглашения будет строительство завода Bayraktar.
В целом Украина и Турция подписали 12 межгосударственных соглашений.
Напомним, основа сделки по ЗСТ — это обнуление Турцией пошлин на 10 337 товарных позиций, еще на 1 348 товарных позиций будут действовать тарифные квоты или уменьшение пошлин.
Не все так однозначно и безоблачно. Например, вот что сказал по поводу зоны свободной торговли блогер и политик Борислав Береза: "Владимир Зеленский теперь может заказать молитву за упокой украинских производителей овощей и нашей лёгкой промышленности. Турецкие производители в восторге. Украинские понимают, что не смогут конкурировать с более мощными турецким производителями, которых ещё и поддерживает государство..."
После переговоров Эрдоган и Зеленский вышли на совместный брифинг. 
Коротко о том, что сказали стороны:
* подписан ряд двусторонних договоров;
* подписание Соглашения о ЗСТ является историческим событием, ЗСТ позволит достичь амбициозной цели по наращиванию объема товарооборота до 10 млрд долл.;
* проведенное юбилейное 10-е заседание стратегического совета на самом высоком уровне, вызовы безопасности стали основной темой переговоров двух лидеров;
* страны наращивают сотрудничество в инфраструктурной, авиационной и оборонной сфере; сотрудничество в сфере туризма продолжает укрепляться;
* Украина благодарна Турции за поддержку «Крымской платформы», крымские татары формируют «город дружбы» между странами;
* Турция поддерживает Украину и ее территориальную целостность и суверенитет;
* в контексте деэскалации ситуации на украинско-российской границе, Турция выступает за здравый смысл, диктующий важность диалога;
* Турция готова принять саммит лидеров Украины и России;
* подписанные соглашения показывают уровень достигнутого стратегического партнерства.
InfoKava по материалам СМИ


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