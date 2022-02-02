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Уникальный пластик из сахара: легко растворяется и пригоден к переработке

22:30, 02 фев 2022
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Уникальный пластик из сахара: легко растворяется и пригоден к переработке

Группа исследователей из Бирмингемского университета (Великобритания) и Дюкского университета (США) создала уникальный пластик из сахара. Материал идентичен обычным пластмассам, однако способен разлагаться и пригоден к механической переработке.

Вместо нефтехимических продуктов ученые использовали материалы на основе сахара. В результате удалось создать два новых полимера, один из которых тянется, как резина, а другой – жесткий, но пластичный, как большинство коммерческих пластмасс.
Исследователи применили соединения, состоящие из сахарного спирта и имеющие жесткое кольцо атомов. Речь идет об изодиде и изоманиде.
Материал на основе изодида продемонстрировал:
прочность;
жесткость;
пластичность.
Материал на основе изоманида продемонстрировал:
прочность;
вязкость;
эластичность.
По результатам экспериментов, материалы сохранили свои замечательные механические свойства после измельчения и термической обработки. Кроме того, их можно смешивать между собой и другими пластиками для получения новых материалов.
Специалисты отмечают, что теперь необходимо провести работу по снижению затрат на производство материалов и изучению потенциального воздействия на окружающую среду.
В долгосрочной перспективе вполне возможно, что эти виды материалов могут заменить не разлагающиеся в окружающей среде пластмассы нефтехимического происхождения,
– заявил профессор Эндрю Дав.
Пока команда разработчиков находится на этапе патентования технологии. Следующий шаг – поиск промышленных партнеров, заинтересованных в коммерциализации решения.
Бирмингемский университет


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