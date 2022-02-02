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Футзал, Украина-Россия: поединок с политическим подтекстом

22:00, 02 фев 2022
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Футзал, Украина-Россия: поединок с политическим подтекстом

Украина с сине-желтым сердцем или Россия с бразильцами: кто выйдет в финал Евро-2022 по футзалу? Сборная Украины по футзалу 4 февраля сыграет в полуфинале Евро-2022. Букмекеры оставили прогноз на принципиальный матч против России. 

Украина вышла в плей-офф Евро-2022 со второго места в группе "А". При этом российские футзалисты заняли первую позицию в группе "С". Оба четвертьфинала были очень напряжены.
Украина одержала волевую победу над Казахстаном (3:5). Россия была близка к вылету с чемпионата Европы. Грузия едва не выбила соперника, обидно уступив со счетом 3:1.
Если подопечным Александра Косенко удастся одолеть принципиального соперника, то украинцы впервые с 2003 года выйдут в финал чемпионата Европы. Именно в том году "сине-желтые" минимально обыграли Италию (1:0). К евро-2022 Украина пять раз завершала свой путь на стадии четвертьфинала.
Будущий оппонент сине-желтой сборной подходит к этому матчу в статусе лидера таблицы коэффициентов УЕФА. Украина идет 8-й.
К вниманию. Полуфинал Евро – 2022 Украина – Россия состоится 4 февраля в 18:00.
Интересно, что украинские футзалисты выйдут на площадку в форме с картой Украины и Крымом на груди, который в 2014 году был аннексирован Россией.
В составе российской команды выступают три натурализованных бразильца – Нандо, Робиньо и Паулиньо.

Прогноз от Favbet
Букмекеры оценивают шансы россиян на финал чуточку лучше. Победа соперника украинцев – 1,54. На победу Украины можно сделать ставку с коэффициентом 3,75. Ничья в основное время тоже не является исключением – 6,30.Проход сборных: Украина – 2,91, Россия – 1,37.
Этот поединок будет очень жарким, поэтому эксперты считают, что в матче будет забито не менее 4-х голов. На тотал более 4,5 мячей стоят лучшие цифры –1,22.
"Сине – желтые" забьют более 1,5 гола – 1,55. что касается России, то здесь индивидуальный тотал начинается от 3-х мячей. Более трех – 1,51, меньше – 2,45.

24tv.ua


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