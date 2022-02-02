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COVID-19 в Украине не унимается: за сутки - 35 014 случая инфицирования

21:00, 02 фев 2022
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COVID-19 в Украине не унимается: за сутки - 35 014 случая инфицирования

В Украине зафиксировано уже 4,13 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 1 февраля, - 35 тысяч, рост на 14% по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает Минздрав Украины.

"За сутки 1 февраля в Украине зафиксировано 35 014 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.
Также за прошедшие сутки:
госпитализировано - 4 314 человек;
летальных случаев - 204;
выздоровело - 9 894 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 4 130 277 человек;
выздоровело - 3 641 474 лица;
летальных случаев - 100 599
проведено ПЦР-тестов - 18 206 854.
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 4 190, медработников - 940.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (2953), Одесской (2725) областях, городе Киев (2499), Харьковской (2121) и Хмельницкой (1766) областях.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 16-м - по количеству смертей от COVID-19.
МОЗ


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