COVID-19 в Украине не унимается: за сутки - 35 014 случая инфицирования

В Украине зафиксировано уже 4,13 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 1 февраля, - 35 тысяч, рост на 14% по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает Минздрав Украины.

"За сутки 1 февраля в Украине зафиксировано 35 014 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки:

госпитализировано - 4 314 человек;

летальных случаев - 204;

выздоровело - 9 894 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 4 130 277 человек;

выздоровело - 3 641 474 лица;

летальных случаев - 100 599

проведено ПЦР-тестов - 18 206 854.

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 4 190, медработников - 940.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (2953), Одесской (2725) областях, городе Киев (2499), Харьковской (2121) и Хмельницкой (1766) областях.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 16-м - по количеству смертей от COVID-19.

МОЗ



