Ни особого статуса, ни права "вето" у Добнасса не будет, сказал Кулеба

Оккупированные Россией территории не получат особого статуса, как того бы хотелось Кремлю. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию Rzeczpospolita.

Так, у министра поинтересовались, готова ли Украина предоставить особый статус оккупированным Донецкой и Луганской областям, чтобы они "фактически получили право вето на стратегические решения украинской власти".

"Ни один регион Украины не будет иметь права вето на любые общегосударственные решения. Это написано на камне! Поэтому никакого особого статуса, как представляет Россия, никакого вето не будет. Мы проводим очень глубокую реформу децентрализации, мы готовы работать над выполнением Минских договоренностей. Но Минские договоренности начинаются с вопросов безопасности. Политическая часть там стоит лишь на втором месте. Поэтому каждый должен сосредоточиться на безопасности в первую очередь", - сказал министр.

Кулеба отметил, что в случае, если Россия будет действовать добросовестно, нынешний кризис безопасности можно будет преодолеть дипломатическим путем. В то же время при нынешних обстоятельствах Украина не должна идти на уступки, подчеркнул он.

"Не мы собираем военные силы вдоль границ наших соседей. Не мы оккупируем территорию соседней страны. Не мы осуществляем кибератаки. Именно России нужно действовать конструктивно. Хочу подчеркнуть, что Украина исключила любую возможность идти на уступки, которые бы нам навязывали извне", добавил он.

Напомним

26 января в Париже состоялись переговоры политических советников лидеров нормандского формата (Россия, Германия, Франция, Украина), они длились около восьми часов.

Во время этой встречи политсоветники “нормандской четверки” согласовали совместное коммюнике и поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе.

Следующую встречу политсоветников нормандского формата планируют провести через две недели в Берлине

УНН



