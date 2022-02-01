"Поддержать"
Тренды:
Новости
Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя... спасать. Или – что Путин хочет "спасти" в Украине
Украина получит 1,2 млрд евро, если будет прогресс в "политических мерах"
Сжиженый газ специально для Украины закупила Польша в США
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся ИНФОГРАФИКА
Правила перевозки грузов по Украине: что должны учитывать водители габаритных грузовиков во время транспортировки? PR
Робототехника: на всемирных соревнованиях STEM is FEM Украину представят молодые днепряне
Друзья из Польши прислали в Украину гум-помощь - 29 грузовиков
Уголовная хроника: подозрение депутату, задержание в Полтаве, переворот предотвращен
Хроника кризиса: Совбез ООН обеспокоен, Зе сердится на Пу, РФ отводит войска
Где узнать важнейшие новости шоу бизнеса PR
Украина и Великобританией будут вместе строить ракетные катера, соглашение ратифицировано ВР
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать ИНФОГРАФИКА
Байден и Зеленский: об итогах двухчасовой телефонной беседы узнаем через две недели
Неуставные отношения: расстрелы ничему не учат ни наглецов, ни командиров
Россию "попустило"? Оптимисты видят эффект от переговоров
Все новости
Финансы / Главные новости

Украина получит 1,2 млрд евро, если будет прогресс в "политических мерах"

21:00, 01 фев 2022
71
Версия для печати

Украина получит 1,2 млрд евро, если будет прогресс в "политических мерах"

Европейская комиссия официально объявила о намерении выделить для Украины новую программу макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд. евро. Получение первого транша ожидается после одобрения программы Советом ЕС и Европарламентом. Об этом во время брифинга во вторник заявила спикер Еврокомиссии Верли Нуйц.

"Сегодня Комиссия предложила новую программу макрофинансовой помощи для Украины в размере до 1,2 млрд евро, как объявила президент фон дер Ляйєн на прошлой неделе", - заявила Нуйц.
По словам спикера, эта программа будет способствовать укреплению макрофинансовой и экономической стабильности Украины и общей устойчивости страны в нынешних условиях.
"Средства будут предоставлены Украине в виде долгосрочных кредитов на очень выгодных условиях. Быстрое принятие этого предложения Советом и Европейским парламентом позволит комиссии немедленно выделить первый транш в размере 600 миллионов. Второй транш будет выплачен после положительной оценки прогресса украинских властей в осуществлении ограниченного числа краткосрочных политических мер", - сообщила она.
Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйєн призвала Европарламент и страны ЕС ускориться с принятием 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине - хочет быстро предоставить первый транш в 600 млн евро.
Напомним
24 января Еврокомиссия объявила о новом пакете финансовой помощи Украине, который состоит как из экстренных кредитов, так и из грантов. В частности, это новый пакет чрезвычайной макрофинансовой помощи (МФП) в размере 1,2 млрд евро.
Этот пакет, по словам главы ЕК, поможет Украине удовлетворить свои потребности в финансировании на фоне конфликта.
ЕС должен перечислить Украине часть макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро без предварительных условий.
УНН


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Политика / Финансы / Видео
24-01-2022, 20:00
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Извержение Тонга: природа беспощаднее политиков, с ней не договоришься
Извержение Тонга: природа беспощаднее политиков, с ней не договоришься
Посадят ли сегодня Порошенко: день опасений и ожиданий. Тысячи людей ждут на улице
Посадят ли сегодня Порошенко: день опасений и ожиданий. Тысячи людей ждут на улице
Школьница из Херсона придумала гениальный метод очистки рек без вмешательства в экосистему
Школьница из Херсона придумала гениальный метод очистки рек без вмешательства в экосистему
Мы будем жить в умных летающих сферах, которые сами себя обеспечивают
Мы будем жить в умных летающих сферах, которые сами себя обеспечивают
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще