Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся

Президентский рейтинг Владимира Зеленского и Петра Порошенко практически сравнялся, разница между ними в пределах погрешности. Таковы данные опроса по заказу Интернет-издания “Обозреватель”, проведенного Центром Разумкова 28-31 января 2022 года.

Лидеры

Если бы выборы Президента проходили в ближайшее воскресенье, за Владимира Зеленского проголосовали бы 17,4% среди всех или 26% среди тех, кто намерен голосовать и определился.

За Петра Порошенко готовы голосовать 16,2% среди всех или 24,2% среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

К тому же, Порошенко выигрывает у Зеленского во втором туре – опрос “Деминициатив” и Центра Разумкова

Рейтинг Петра Порошенко по сравнению с октябрем 2021 года статистически значимо вырос — с 12,7% до 16,2% среди всех опрошенных.

Все остальные кандидаты пока сильно отстают: Тимошенко - 7 процентов поддержки, Разумков - 6 процентов, Бойко и Мураев - по 5 процентов, Медведчук - 1 процент, Тягнибок - 0,6 процента.

Двое последних - яркое доказательство того, что ни откровенно пророссийские, ни откровенно праворадикальные силы в Украине не котируются. Это - к слову об Украине как "фашистском государстве" в трактовке российских политиков и СМИ.

Партии

Партия Европейская Солидарность также увеличивает отрыв от других политических сил. Если бы выборы в Верховную Раду проходили в следующее воскресенье, за “Европейскую Солидарность” проголосовали бы 17,5% всех опрошенных или 25,2% среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Партию “Слуга народа” поддерживают 12,8% среди всех опрошенных или 18,4% среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

66,5% опрошенных считают, что происходящее в Украине развивается в неправильном направлении. 19,6% считают, что события развиваются в правильном.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 28 по 31 января 2022 года методом САТИ (телефонный опрос). Было опрошено 1206 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, что представляет взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью.

Опрос КМИС

Есть также результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС) в январе 2022, согласно которым “Европейская Солидарность” имеет высшую поддержку, за нее готовы проголосовать 16% среди всех респондентов и 18,9% среди определившихся с выбором. Поддержка партии статистически значимо (более погрешности) преобладает поддержку других политических сил. “Европейскую Солидарность”также считают главной и реальной оппозицией власти 33,1%. ОПЗЖ оппозицией назвали 19% респондентов, “Батькивщину” - 11,3%, “Голос” – 3,1%.

Три партии идут вслед за лидерами, их поддержка отличается в пределах погрешности, то есть они формально “делят” второе место: “Слуга народа” (11,6% среди всех респондентов и 13,7% среди определившихся с выбором), “Батькивщина” (11,3% и 13,7%) и “ОПЗЖ” (9,8% и 11,6%).

Антирейтинг

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил также антирейтинг украинских политиков. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией SOCIS. Владимир Зеленский также лидирует в антирейтинге украинских политиков: 62,5% опрошенных против того, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на второй срок. Поддерживают подобную идею лишь 18,6% респондентов. Такие данные публикует центр SOCIS.

Много неопределившихся

Нужно помнить, что, согласно этим рейтингам, более 33% опрошенных - не определились с выбором. Так примерно 14 процентов ответили, что трудно выбрать; 15 процентов - что не будут голосовать ни за одного из кандидатов; 4 процента вообще не будут голосовать. Эти 33 процента могут и передумать, тогда реальные рейтинги будут существенно другими. Политтехнологам партий и лидеров есть над чем работать.